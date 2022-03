Paris, 15. März 2022 (ots/PRNewswire) -Clarendelle - Inspired by Haut-Brion' war in jüngster Zeit im Kino sowie in den beliebtesten Fernsehsendungen höchst präsent. So erst neulich in der äußerst erfolgreichen und witzigen Darstellung des Lebens in einer Pariser PR-Agentur in der Netflix-Produktion Emily in Paris. Die Clarendelle-Weine springen in der gesamten Serie in zahlreichen Ausschnitten auf den Esstischen ins Auge.Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/9025251-clarendelle-the-darling-of-the-silver-screen-new-vintages/Clarendelle, die erste Premium-Weinfamilie aus der Appellation Bordeaux, ist einer Idee von Prinz Robert von Luxemburg entsprungen, der die Leitung der Domaine Clarence Dillon, unter anderem Eigentümerin von Clarendelle und Château Haut-Brion, übernommen hat. Der Bereich Film liegt Prinz Robert seit jeher im Blut. So war er am Anfang seines Berufslebens Drehbuchautor in Los Angeles!In diesem Jahr ist Clarendelle offizieller und exklusiver Weinpartner des Santa Barbara International Film Festivals. Das weltweit berühmte und geschätzte SBIFF ist ein Kinofestival, das bereits seit 35 Jahren besteht. Immer wieder als höchst einflussreich für die Vergabe der Oscars genannt, ist das SBIFF Gastgeber für 100.000 passionierte Filmliebhaber und Prominente, die 11 Tage lange über 300 Filme und Hommagen ansehen.In diesem Jahr ehrt das Festival am 4. März die international gefeierte Schauspielerin Kristen Stewart mit dem American Riviera Award für ihren herausragenden Beitrag zum amerikanischen Kino, während sie außerdem für ihre Rolle als Lady Diana Spencer für den Oscar nominiert ist. Prinz Robert von Luxemburg erhob sein Glas Clarendelle auf ihre starke Darbietung.Indes ist Clarendelle abgesehen von der kürzlichen Präsentation des Clarendelle Rouge des prächtigen Jahrgangs 2016 stolz, die Einführung von zwei neuen Jahrgängen für den nächsten Frühling und Sommer, Bordeaux Blanc 2021 und Bordeaux Rosé 2021, bekannt geben zu dürfen.Clarendelle Bordeaux Blanc 2021Ein kühler Frühling und ein relativ kühler Sommerbeginn, gefolgt von wärmerer Sonne im Spätsommer, mündeten in einen Wein mit wundervoller Frische und betörenden, vielschichtigen Geschmacksnoten. Der Sauvignon Blanc enthüllt eine Fülle von Aromen, von Buchsbaum bis hin zu tropischen Früchten und einer Vielzahl von Zitrusnoten. Die Muscadelle-Traube zeigte eine großartige Farbe und steuerte duftende Rosen- und Litschinoten zur Mischung bei. Ein Weißwein mit angenehmer Spannung und Frische, und einem köstlichen, runden und reichhaltigen Gaumen, ausgeglichen durch eine wunderbare Mineralität.43% Sauvignon Blanc, 32% Semillon, 25% Muscadelle, Alkohol: 12,5%Clarendelle Bordeaux Rosé 2021Auf speziell für den Rosé ausgewählten Weinbergsparzellen geerntet, weist der Wein eine schillernde lachsrosa Robe und kräftige tropische Aromen, dominiert von Litschi und Granatapfel, auf. Dieser Rosé überzeugt durch eine liebliche Balance, umrahmt von einer weichen, leichten Tanninstruktur. Noten von Lakritz und Minze akzentuieren die angenehmen Aromen von rosa Grapefruit. Der Wein ist mild und verweilt am Gaumen.65% Merlot, 32% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc, Alkohol: 12,5%Und für Liebhaber des roten Bordeaux,Clarendelle Bordeaux Rouge 2016Der Clarendelle Bordeaux 2016 ist ein farbenfroher, frischer und fruchtiger Wein, mit Aromen von roten Früchten und schwarzen Johannisbeeren neben blumigen Anklängen, die an Veilchen erinnern. Er kombiniert die Tanninstärke großer Jahrgänge mit einer köstlich samtigen Textur und zeigt sich selten glatt, kraftvoll und großzügig am Gaumen. Sein relativ hoher Säuregehalt verleiht ihm eine herrliche Frische und enorme Ausgewogenheit, ohne jegliche Härte. Der Clarendelle Bordeaux 2016 kann zum Aperitif genossen werden, ist aber auch der perfekte elegante Partner für Lunch und Dinner im kommenden Frühling.84% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet Franc, Alkohol: 13,5%Domaine Clarence DillonDas im Jahr 1935 gegründete Familienunternehmen Domaine Clarence Dillon besitzt mehrere namhafte Weingüter, nämlich Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion und Château Quintus. 2005 wurde Clarence Dillon Wines, eines der bedeutendsten Handelsunternehmen für erlesene Weine aus der Bordeaux-Region gegründet; im selben Jahr entstand außerdem die erste Super Premium Weinfamilie aus Bordeaux mit dem Namen Clarendelle. Zu Domaine Clarence Dillon gehört auch eine Residenz in Paris, eine authentische Botschafterin des französischen Lebensstils, die vom Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer Prinz Robert von Luxemburg hochgeschätzt wird. Hier befinden sich das gastronomische, mit zwei Sternen ausgezeichnete Restaurant, Le Clarence und der Weinkeller La Cave du Château, eine einzigartige Einzelhandelsverkaufsstelle mit Online-Shop, in der die feinsten Weine und Spirituosen aus den französischen Weinanbaugebieten angeboten werden (www.lcdc.wine). 2018 traten Prinz Robert von Luxemburg und Domaine Clarence Dillon der Organisation "Primum Familiae Vini bei; das ist ein internationaler Verband, bestehend aus 12 Familien, alle Eigentümer namhafter Anwesen und Weingüter, die einige der edelsten Weine der Welt herstellen. Im September 2021 wurde in Château Haut-Brion (Bordeaux) ein neues Besucherzentrum und Weingeschäft eröffnet.Kontakt: Eline Huet - Communications Officer, Email: e.huet@domaineclarencedillon.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1765817/Clarendelle.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1750587/Clarendelle_Logo.jpgPressekontakt:+33 1.40.73.87.24Original-Content von: Domaine Clarence Dillon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101116/5171586