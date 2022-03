DJ Habeck: Intel-Investition in Magdeburg wichtiger Impuls für Wirtschaft

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht in der milliardenschweren Investition des US-Halbleiterherstellers Intel in Magdeburg einen Beleg für die Attraktivität des deutschen Standorts. Mit der Investitionen um Umfang von rund 17 Milliarden Euro allein in Magdeburg und weiteren Milliarden für andere europäische Standorte rücke Europa seiner digitalen Souveränität ein Stück näher, so Habeck.

Die Bundesregierung will das Vorhaben finanziell unterstützen. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte allerdings, dass die Höhe noch nicht festliege, weil die Gespräche dazu mit der Europäischen Kommission noch andauerten.

"Zwei Halbleiterfabriken von Intel in Magdeburg sind ein wichtiger und starker Impuls für die Wirtschaft in schwieriger Zeit und ein zentraler Sprung für die digitale Souveränität Europas", erklärte Habeck. "Der deutsche Standort hat sich im europaweiten Auswahlprozess von Intel durchgesetzt. Das zeigt: Deutschland ist attraktiv für Innovationen und Investitionen."

Die Bundesregierung plant das Vorhaben finanziell im Rahmen der EU-Beihilferegeln des European Chips Acts zu unterstützen. Dieses Vorhaben der Europäischen Kommission sieht vor, dass die Europäische Union bis 2030 einen weltweiten Marktanteil an der Produktion von hochinnovativen und nachhaltigen Mikrochips von 20 Prozent hat.

Ziel der Bundesregierung sei es, resiliente Lieferketten sowie wettbewerbsfähige und leistungsfähige Produktionsstrukturen für Halbleiterprodukte in Deutschland und Europa aufzubauen, wie das Wirtschaftsministerium erklärte. Dafür müssten Marktanteile zurückgewonnen und technologische Rückstände aufgeholt werden.

Intel plant in Magdeburg zwei Halbleiterfabriken zu errichten. Die Produktion soll 2027 in Betrieb gehen. Mit dem Vorhaben sollen zu 3.000 neue Arbeitsplätze in Magdeburg geschaffen werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2022 09:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.