Die amerikanischen Aktienmärkte sind m Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet, nachdem wichtige Inflationsdaten leicht besser als erwartet ausgefallen waren. Der Dow Jones notiert rund 0,6 Prozent im Plus, für den S&P 500 geht es um 0,8 Prozent nach oben und für den Nasdaq Composite Index um 1,2 Prozent. Neben dem Ukrainekrieg beschäftigt die US-Anleger in der laufenden Woche die Sitzung der US-Notenbank Fed und eine erste Anhebung der US-Leitzinsen.Alle aktuellen Entwicklungen sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...