Der Börsengang wird ein wichtiger Meilenstein für die GoTo Group sein; er zeugt davon, dass die Nachfrage der Kunden in Indonesien und ganz Südostasien nach ihrem digitalen Ökosystem bestehend aus On-Demand-, E-Commerce- und Finanztechnologie-Dienstleistungen rasch wächst.

Mit einem der umfassendsten Kapitalprogramme überhaupt werden die Mitarbeiter, Fahrer, Händler und Verbraucher im Ökosystem der Gruppe die Möglichkeit haben, vom Börsengang zu profitieren.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ("GoTo Group" oder die "Gruppe"), das größte digitale Ökosystem in Indonesien, meldete heute, einen Börsengang (der "Börsengang") an der Indonesischen Börse (IDX) zu beabsichtigen. Mit dem Börsengang, einem der bedeutendsten, die jemals in Indonesien durchgeführt wurden, soll einen Erlös von mindestens 15,2 Billionen IDR (1,1 Milliarde USD) erzielt werden.

Andre Soelistyo, CEO der GoTo Group, sagte: "Dass wir uns jetzt auf der Zielgeraden zu einem an der indonesischen Börse notierten Unternehmen befinden, bedeutet einen Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Wie sich in der Resilienz unseres Kapitalmarkts in diesem Jahr vor dem Hintergrund der globalen Marktvolatilität gezeigt hat, ist Indonesien einer der größten und spannendsten Wachstumsmärkte der Welt. Wir hoffen, dass unser Börsengang der Welt die enormen Möglichkeiten in unserem Land und der gesamten südostasiatischen Region vor Augen führen wird."

"Wir sind mehr als die Summe unserer Teile und darin besteht die Stärke unseres Unternehmens. Unser Ökosystem aus On-Demand-, E-Commerce- und Finanztechnologiedienstleistungen verbindet Millionen von Verbrauchern, Fahrern, Partnern und Händlern und es möchte alle am Fortschritt in der schnell wachsenden digitalen Wirtschaft teilhaben lassen. Wir sind stolz darauf, dass wir aus bescheidenen Anfängen in Indonesien entstanden sind, das Vertrauen von Millionen von Verbrauchern, Fahrern und Händlern gewonnen haben, mit führenden weltweiten Investoren kooperiert haben und nun die nächsten Schritte zum Aufbau eines ikonischen, international renommierten Technologieunternehmens tun werden."

"Ich möchte der indonesischen Regierungunsere Dankbarkeit aussprechen, dass sie ein Umfeld geschaffen hat, das einheimischen Technologieunternehmen wie unseren den Erfolg ermöglicht, und dass sie die digitale Transformation des Landes unterstützt, von der letztlich alle profitieren werden."

Über die Plattformen Gojek, Tokopedia und GoTo Financial vereint die GoTo Group On-Demand-, E-Commerce- und Finanzdienstleistungen auf Basis eines einzigartigen Ökosystems. Die Bündelung der drei Unternehmen in einem einheitlichen Ökosystem mit einem hyperlokalen Liefernetzwerk, plattformübergreifenden Kundenbindungsmöglichkeiten und einem umfassenden Finanzdienstleistungsangebot für verschiedene Anwendungsfälle bringt bedeutende Synergien. Der Umfang und die Allgegenwart der Gruppe und ihrer Unternehmen bedeuten, dass das Ökosystem einen Beitrag von mehr als 2 zum indonesischen BIP1 leistet und ihre Dienstleistungen fast zwei Drittel2 des Privatkonsums des Landes adressieren.

Im Rahmen des Börsengangs und ihres kontinuierlichen Einsatzes für einen positiven sozialen Einfluss möchte die GoTo Group überdies das Gotong Royong Share Program3 auflegen, das den aktivsten, langjährigsten und treuesten Fahrern, Händlern und Verbrauchern sowie den Mitarbeitern der Gruppe die Möglichkeit bietet, vom Börsengang zu profitieren. Gemäß dem Programm wurden alle Vollzeitbeschäftigten4 zu Teilnehmern am Long-Term Incentive Plan Program der Gruppe, langjährige Fahrer erhalten Zuschüsse, während den treuesten Händlern und Konsumentenkunden der GoTo Group eine feste Anzahl Aktien zugeteilt wird, die sie beim Börsengang erwerben dürfen.

Andre Soelistyo ergänzte: "Unser Börsengang wird ein großer Moment für alle, die am Erfolg unseres Ökosystems beteiligt sind, und für alle, die an den ‚indonesischen Traum' glauben. Aus diesem Grund war es uns wichtig, den Fahrern, Händlern, Verbrauchern und Mitarbeitern in unserem Ökosystem die Möglichkeit zu geben, durch dieses äußerst integrative und weltweit einzigartige Aktienprogramm vom Börsengang zu profitieren."

Indonesiens technologischer Champion

Als Marktführer in jedem ihrer Geschäftsbereiche in Indonesien ist die GoTo Group mit dem Vorteil von Synergien und Netzwerkeffekten innerhalb ihres großen Ökosystems gut aufgestellt, um das Marktwachstum zu nutzen. Sie hat Folgendes erzielt:

Pro-forma 5 -Bruttotransaktionswert (GTV) von 414,2 Billionen IDR (28,8 Milliarden USD) in den 12 Monaten zum 30. September 2021

-Bruttotransaktionswert (GTV) von 414,2 Billionen IDR (28,8 Milliarden USD) in den 12 Monaten zum 30. September 2021 Pro-forma-Bruttoeinnahmen von 15,1 Billionen IDR (1 Milliarde USD) in den 12 Monaten zum 30. September 2021

Pro-forma-Bestellungen von rund 2 Milliarden in den 12 Monaten zum 30. September 2021

Mehr als 55 Millionen jährliche Transaktionsnutzer (ATU) auf Pro-forma-Basis zum 30. September 2021

Über 2,5 Millionen registrierte Fahrer zum 30. September 2021

Mehr als 14 Millionen registrierte Händler zum 30. September 2021

Der gesamte adressierbare Markt (TAM)6 der GoTo Group in Indonesien wird Erwartungen zufolge bis 2025 deutlich wachsen.

Der gesamte adressierbare Markt für On-Demand-Dienste wird voraussichtlich von rund 5,4 Milliarden USD im Jahr 2020 auf rund 18 Milliarden USD im Jahr 2025 wachsen;

Der gesamte adressierbare E-Commerce-Markt für physische Güter wird voraussichtlich von rund 44,6 Milliarden USD im Jahr 2020 auf rund 137,5 Milliarden USD im Jahr 2025 anwachsen;

Der gesamte adressierbare Markt für Finanztechnologiedienstleistungen wird voraussichtlich von rund 17,8 Milliarden USD im Jahr 2020 auf rund 70,1 Milliarden USD im Jahr 2025 wachsen.

Mit einem BIP von mehr als 1 Billion USD und einer Bevölkerung von 274 Millionen Menschen ist Indonesien die größte Volkswirtschaft der Region, das größte Land Südostasiens und das viertgrößte der Welt. Indonesien und Südostasien haben eine junge und sehr technikaffine Bevölkerung, deren wachsende Kaufkraft das Wachstum der digitalen Wirtschaft in der Region voranbringt.

Die wachsende Nachfrage nach Dienstleistungen im gesamten Ökosystem der GoTo Group hat, befeuert durch den Digitalisierungsschub unter den Verbrauchern Südostasiens, die starke finanzielle Leistung der Gruppe untermauert. Der Pro-forma-GTV der GoTo Group wuchs zwischen 2018 und 2020 mit einer CAGR von 46 und zwischen dem dritten Quartal 2020 und dem dritten Quartal 2021 um 62 im Jahresvergleich. Zwischen dem Geschäftsjahr 2018 und dem Geschäftsjahr 2020 stieg der Pro-forma-Bruttoumsatz mit einer CAGR von 56 und zwischen dem dritten Quartal 2020 und dem dritten Quartal 2021 stieg er um 55 im Jahresvergleich.

Eine bahnbrechende Transaktion für die GoTo Group und die indonesische Börse

Die Börsennotierung wird die erste sein, die gemäß den neuen Bestimmungen der OJK für Aktien mit Mehrstimmrechten und den neuen Börsenzulassungsvorschriften der IDX durchgeführt wird. Das Unternehmen beabsichtigt, in einer Series-A-Runde 48 Milliarden Aktien (die in der Series-A-Runde auf maximal 52 Milliarden Aktien aufgestockt werden können) anzubieten, die ausschließlich aus neuen, vom Unternehmen ausgegebenen Aktien bestehen und bis zu 4,35 des erhöhten Kapitals nach Vollzug des Börsengangs ausmachen (ohne eine eventuelle Mehrzuteilung von Aktien). Das Unternehmen rechnet daraus mit einem Emissionserlös von mindestens 15,2 Billionen IDR (1,1 Milliarde USD) zuzüglich weiterer 2,3 Billionen IDR (160 Millionen USD), sollte die Greenshoe-Option ausgeübt werden.

Für den Börsengang wurde eine Preisspanne von 316 bis 346 IDR pro Aktie festgelegt, was einer geschätzten Marktkapitalisierung bei der Zulassung zur IDX von 376,6 Billionen IDR (26,2 Milliarden USD) bis 413,7 Billionen IDR (28,8 Milliarden USD) entspricht.

Die GoTo Group plant, die Erlöse aus dem Börsengang nach Abzug der Emissionskosten als Betriebskapital zu verwenden, um ihre Wachstumsstrategie zu unterstützen. Vom 15. bis zum 21. März 2022 wird ein erstes Angebot (Bookbuilding) durchgeführt und die Frist für das öffentliche Angebot ist für den 29. bis 31. März 2022 vorgesehen. In den kommenden Wochen wird die Notierung am Main Board des IDX mit dem Aktiencode GOTO erfolgen.

Die GoTo Group hat PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas und PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk als Joint Lead Underwriter für den Börsengang beauftragt. Die Einzelheiten des Börsengangs wurden heute, am 15. März 2022, im Rahmen einer "Public Expose"-Veranstaltung bekannt gegeben.

Hinweise für Redaktionen:

Weitere Informationen über GoTo und den Börsengang finden Sie im Wertpapierprospekt unter gotocompany.com.

Definition von Pro-forma: Die Pro-Forma-Informationen zu GTV, Bestellungen, ATU und Bruttoumsatz wurden auf Grundlage der Annahme erstellt, dass Tokopedia seit dem 1. Januar 2018 von GoTo konsolidiert wurde.

Umrechnungskurs: 14.400 IDR 1 USD

Über die GoTo Group:

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo Group) ist das größte digitale Ökosystem in Indonesien. GoTo möchte den "Fortschritt fördern" und dazu technologische Infrastrukturen und Lösungen anbieten, die allen Menschen die Teilhabe an und den Erfolg in der digitalen Wirtschaft ermöglichen. Das GoTo-Ökosystem besteht aus On-Demand-Diensten (Mobilität, Lebensmittellieferung und Logistik), E-Commerce (Marktplätze und offizielle Läden von Drittanbietern, Instant Commerce, interaktiver Handel und ländlicher Handel) und Finanztechnologie (Zahlungen, Finanzdienstleistungen und Technologielösungen für Händler) über die Plattformen Gojek, Tokopedia und GoTo Financial.

