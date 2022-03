Ende 2025 sollen die ersten Lithium-Ionen-Batterien in Heide produziert werden. Die Fabrik soll eine Jahreskapazität von 60 Gigawattstunden haben und 3000 Arbeitsplätze schaffen. Die Bundesregierung will das Projekt über das IPCEI-Programm finanziell unterstützen.Am Dienstag hat Northvolt den Bau seiner dritten Gigafabrik für Lithium-Ionen-Batterien angekündigt. Sie solle in der Region Heide in Schleswig-Holstein entstehen und über eine potenzielle Produktionskapazität von 60 Gigawattstunden verfügen. Die Batterien, die ab Ende 2025 vom Band laufen sollen, seien ausreichend um eine Million Elektrofahrzeuge ...

