BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat die Reise der Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien nach Kiew als mutigen Schritt gewürdigt. Die Union sehe mit allergrößtem Respekt, was die drei Politiker auch an persönlichem Risiko auf sich nähmen, "um die Solidarität nicht nur der drei Länder, sondern auch der gesamten Europäischen Union noch einmal zu unterstreichen", sagte Merz am Dienstag vor einer Sitzung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU in Berlin. Auf die Frage, ob er sich einen solchen Schritt auch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) erwarte, sagte Merz, eine solche Reise "könnte durchaus ein Vorbild sein auch für andere".

Kritisch äußerte sich Merz zur Zeitplanung der Ampel-Koalition im Zusammenhang mit einer für Donnerstagvormittag um 9.00 Uhr geplanten Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Bundestagsplenum. Unmittelbar anschließend wolle die Koalition im Bundestag die Impfpflicht diskutieren. "Wir empfinden das als völlig unpassend", sagte Merz. Die Union habe erwartet, "dass nach diesem Statement des ukrainischen Präsidenten der Bundeskanzler eine Regierungserklärung abgibt, auch im Hinblick auf die Ergebnisse des Sonderrates der Europäischen Staats und Regierungschefs in der letzten Woche". Die Koalition habe sich aber geweigert, eine solche Tagesordnung zu ermöglichen.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, sein Stellvertreter Jaroslaw Kaczynski sowie Tschechiens Regierungschef Petr Fiala und ihr slowenischer Amtskollege Janez Jansa hatten sich am Dienstag in einem Zug auf den Weg nach Kiew gemacht, um Selenskyj zu treffen. Die ukrainische Hauptstadt wird seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar immer wieder beschossen./bk/DP/nas