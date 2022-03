"Investiere bei einem Goldrausch nicht in die Goldgräber, sondern in Schaufeln…" Mal angenommen, diese alte Börsenweisheit von André Kostolany gilt auch für den Krypto-Bereich - dann sollte man nicht in Bitcoin & Co. investieren, sondern eher in Unternehmen & Aktien, die vom Hype um Kryptowährungen und NFTs profitieren. Ob es dafür geeignete Kandidaten gibt und wo sich ein Einstieg in "Blockchain-Aktien" lohnen könnte, diskutiert Richy mit Andreas Lipkow von der @comdirect.