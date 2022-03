Die Beteiligungsgesellschaft von Altmeister Warren Buffett ist weiterhin auf Erfolgskurs. Was macht Berkshire Hathaway so erfolgreich?

Weltweit müssen die Börsen empfindliche Kursverluste hinnehmen, Anleger fliehen in sichere Häfen. Doch das Portfolio der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway trotzt den Widrigkeiten. Der deutsche Leitindex DAX sowie der breit aufgestellte amerikanische S&P 500 haben seit Jahresanfang jeweils mehr als 12 Prozent verloren. Die B-Aktien von Berkshire dagegen liegen 13 Prozent im Plus und klettern auf ein neues Rekordhoch von über 300 Euro.

Wieder einmal hat Warren Buffett ein goldenes Händchen bewiesen. Schon vor dem starken Anstieg der Ölpreise investierte Buffett massiv in den Rohstoff. Aber auch seine Dividenden-Aktien wie Coca-Cola oder Kraft Heinz gelten in Krisenzeiten als sichere Bank.

Was Buffett außerdem in die Karten spielt. Er hat nur wenige Titel aus China, Russland oder Europa im Depot, die durch den Krieg in der Ukraine unter die Räder gekommen sind. Zuletzt sorgte Berkshire mit seiner Beteiligung am Gaming-Konzern Activision Blizzard für Aufsehen. Ende vergangenen Jahres hatte das Unternehmen knapp eine Milliarde in Activison investiert. Im Februar diesen Jahres wurde bekannt, dass Microsoft den Spielekonzern übernehmen will. Der Wert von Buffetts Beteiligung schoss in die Höhe. Medienberichten zufolge hat er rund 200 Millionen US-Dollar an dem Deal verdient.

Die Aktien von Berkshire Hathaway gehört zu den Top-Picks für das Jahr 2022 des Finanzmagazins Barrons. Das Unternehmen hatte zuletzt im großen Stil eigene Aktien zurückgekauft. Ein Zeichen, das als Kurstreiber gilt und das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen stärken kann.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0846701086