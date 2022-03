San Carlos, Kalifornien (ots) -Die Sicherheitsforscher von Check Point Software Technologies (https://www.checkpoint.com/) geben einen Überblick der Cyber-Angriffe heraus, die während des Krieges zwischen Russland und der Ukraine beobachtet wurden. In der Ukraine dokumentierte CPR seit Beginn des Kampfes einen Anstieg der Angriffe auf alle Branchen um 20 Prozent.- Daten zu den beobachteten Attacken nach Regionen: Europa (+ 14 Prozent), Nordamerika (+ 17 Prozent), APAC (+ 11 Prozent), Lateinamerika (+ 17 Prozent) und Afrika (- 2 Prozent)In den letzten 7 Tagen wurde die höchste Zahl von Attacken insgesamt verzeichnet - seit Jahresbeginn.- In der Ukraine lag die Zahl der durchschnittlichen wöchentlichen Angriffe je Organisation in der letzten Woche bei 1466: 20 Prozent mehr als vor Beginn des Konflikts und 13 Prozent mehr als in den ersten beiden Wochen des Konflikts. Gleichzeitig ist die Zahl der Netzwerke deutlich um 27 Prozent zurückgegangen.- In Russland lag die Zahl der durchschnittlichen wöchentlichen Angriffe pro Organisation in der vergangenen Woche bei 1274: 1 Prozent mehr als vor Beginn des Konflikts und 4 Prozent mehr als in den ersten beiden Wochen des Konflikts.- Weltweit lagen die durchschnittlichen wöchentlichen Angriffe pro Organisation letzte Woche bei 1266: 14 Prozent höher als vor Beginn des Konflikts und 15 Prozent höher als in den ersten zwei Wochen des Konflikts.Im Hinblick auf den Regierungs- und Militärsektor wurden in der vergangenen Woche weniger Angriffe in der Ukraine registriert als in den ersten beiden Wochen des Krieges (59 Prozent weniger). Allerdings gab es weltweit in allen Regionen einen durchschnittlichen Anstieg der Attacken auf den staatlichen und militärischen Sektor von 21 Prozent im Vergleich zu vor Beginn des Konflikts.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5171684