Für das auf dem Burracoppin-Goldprojekt durchgeführte Programm zur Entnahme weiterer Bodenproben kann Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) zur Monatsmitte zahlreiche Treffer vermelden, denn 69 Prozent der Bodenproben enthalten starke Goldanomalien. In der Spitze konnten sogar zwei Gramm pro Tonne Gold in einer der Gesteinsproben identifiziert werden.Insgesamt 72 Bodenproben haben die Explorationsgeologen von Askari ...

Den vollständigen Artikel lesen ...