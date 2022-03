Viele Videospielstudios in der Ukraine sind stark getroffen vom russischen Angriffskrieg. Eines davon hat eine Botschaft an russische Gamer veröffentlicht. GSC Game World ist ein in der Ukraine ansässiges Videospielstudio. Gegründet wurde es 1995 in Kiew, 2012 stellte es seinen Betrieb ein, 2014 kam es zur Wiedereröffnung. Bekannt ist das Studio vor allem durch das "Stalker"-Franchise, die Veröffentlichung des zweiten Teils im Early Access steht kurz bevor. Dabei handelt es sich um einen Ego-Shooter, der in der Sperrzone rund um ...

