Cardano (ADA) versucht, mit anderen Projekten um den Status des Hauptrivalen von Ethereum zu konkurrieren. Obwohl das "Baby" von Charles Hoskinson in Bezug auf die Kapitalisierung jüngeren Konkurrenten Platz gemacht hat, kann es technologisch immer noch mit den modernsten Krypto-Projekten mithalten. Hoskinson verfügt über einen starken Hintergrund in der Programmierung und hat zusammen mit Vitalik Buterin Ethereum von Grund auf aufgebaut. Er verließ dieses Projekt jedoch 2014, um sich auf die Schaffung und Weiterentwicklung der konkurrierenden Kryptowährung Cardano zu konzentrieren. In letzter Zeit haben die Cardano-"Wale" (Großbesitzer) ihre Wallets verdoppelt, und die Zahl der in der Blockchain gesperrten Token hat einen historischen Höchststand erreicht. Dies könnte auf eine möglicherweise wachsende Zurückhaltung beim Verkauf von Cardano auf dem derzeitigen Preisniveau hindeuten, insbesondere angesichts des starken Netzwerkwachstums. Im Jahr 2022 will sich Cardano auf Skalierungsfragen konzentrieren - Senkung der Netzwerkgebühren (auch bekannt als "Gas Fees") und Beschleunigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...