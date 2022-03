Die Aktien von Apple können entgegen der bedenklichen Meldung über Fabrikschließungen in China am heutigen Dienstag wieder Boden gutmachen. In den ersten Stunden des US-Handels stiegen die Apple-Kurse um zuletzt 2,3 Prozent auf 154,11 Dollar. Ein wichtiger Grund für die schnelle Erholung sind dabei die unverändert bullishen Analysten.So schreibt der Bank-of-America-Analyst Wamsi Mohan, dass die Schließung der Fabriken in Shenzhen verkraftbar sei. Apple und sein Zulieferer Foxconn hätten die Möglichkeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...