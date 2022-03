FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 91 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Gute Lieferantenbeziehungen zahlten sich aus, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz stark angespannter Lieferketten habe der Chemikalienhändler seine Kunden 2021 zuverlässig beliefern können. Die Marktbedingungen dürften in den nächsten Monaten zwar herausfordernd bleiben, Brenntag habe aber weiter Spielraum für eine attraktive Preisgestaltung. Zusätzliches Wachstumspotenzial versprächen Zukäufe./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 16:33 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 16:57 / MEZ



ISIN: DE000A1DAHH0

