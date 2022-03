Die TrueSignature-Proteomik-Panels von Biognosys liefern in den Entwicklungsprogrammen und den klinischen Studienprogrammen von Kymera pharmakodynamische Messwerte für den Proteinabbau

Biognosys, ein führender Anbieter von Proteomik-Lösungen der nächsten Generation für die Entdeckung und Entwicklung von Wirkstoffen, und Kymera Therapeutics, ein biopharmazeutisches Unternehmen für Wirkstoffe in der klinischen Phase, das den gezielten Proteinabbau (TPD) voranbringt, meldeten heute, dass sie in präklinischen und klinischen Studien auf breiter Basis zusammenarbeiten werden.

Die Proteom-Bearbeitung mithilfe von TPD ist ein neues Gebiet in der Medizin, in dem das mit Medikamenten behandelbare Proteom erweitert werden soll. Die TrueSignature-Plattform von Biognosys bietet hochpräzise Proteomik-Panels, die auf Basis der hochspezifischen, sensitiven absoluten Quantifizierung von pharmakodynamischen Biomarkern und von Biomarkern zur Wirksamkeitsprüfung verwertbare Erkenntnisse liefern. Diese kundenspezifischen Panels ermöglichen Kymera die Überwachung und Quantifizierung des Proteinabbaus. Dank der einfachen Übertragbarkeit der Assays von der frühen Entdeckungsphase über die präklinische Bewertung bis hin zur klinischen Entwicklung ist die Integration in alle Phasen der Arzneimittelentwicklung bei Kymera möglich. Die Panels werden in der hochmodernen Anlage von Biognosys entwickelt und durchgeführt. Dabei handelt es sich um das weltweit größte GLP-zertifizierte und GCP-konforme hochmoderne Massenspektrometrielabor für die Proteomik-Auftragsforschung im großen Maßstab.

"Das neuartige Konzept von Kymera für den gezielten Proteinabbau ist ein herausragendes Beispiel für die hohe Leistungsfähigkeit der durch Proteomik gestützten Arzneimittelentwicklung", so Kristina Beeler, Ph.D., Chief Business Officer von Biognosys. "Wir freuen uns sehr darüber, dass sich unsere TrueSignature-Plattform nicht nur auf den Fortschritt der klinischen Studienprogramme von Kymera, sondern auch auf die Lebensqualität der Patienten positiv auswirkt."

Die derzeitige Kooperation von Kymera und Biognosys basiert auf der langjährigen wissenschaftlichen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bei der frühen Forschung und Entwicklung, bei präklinischen Studien und bei klinischen Studien in den Bereichen Onkologie und Entzündungskrankheiten.

"Biognosys ist für uns ein geschätzter Partner beim Ausbau unserer klinischen Pipeline für eine Vielzahl von Krankheiten und Indikationen ", so Nello Mainolfi, Ph.D., Mitbegründer, President und CEO von Kymera Therapeutics. "Dank der hochpräzisen kundenspezifischen Proteomik-Panels des Unternehmens können wir den Proteinabbau in allen Bereichen der Arzneimittelentwicklung, einschließlich der präklinischen und klinischen Programme, überwachen und quantifizieren."

Über TrueSignature

Die Plattform TrueSignature von Biognosys bietet hochpräzise konfigurierbare Proteomik-Panels. Diese liefern pharmakodynamische Messwerte und ermöglichen die klinische Überwachung von Biomarkern.

Die Plattform basiert auf einer parallelen Reaktionsüberwachungs-Massenspektrometrie, die eine vollständige Anpassung und Unabhängigkeit von der affinitätsbasierten Erkennung und Reagenz-Verfügbarkeit ermöglicht. Die TrueSignature-Panels bieten noch nie zuvor dagewesene Multiplexing-Möglichkeiten, welche die gleichzeitige absolute Quantifizierung von bis zu 100 Proteinen erlauben.

TrueSignature-Panels können innerhalb von Wochen entwickelt werden und sind als eigenständige oder als integrierte Lösung erhältlich. Einblicke aus TrueDiscovery-Studien unterstützen die Auswahl von Proteinen in dem maßgeschneiderten Panel. Die Messungen werden in der hochmodernen Anlage von Biognosys, dem weltweit größten GLP-zertifizierten und GCP-konformen Massenspektrometrielabor, mit einer beispiellosen Geschwindigkeit und Durchsatzrate durchgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie unter truesignature.bio

Über Biognosys

Biognosys ist führend bei neuen Methoden in der Proteomik und setzt sich für die Transformation der Life-Science-Forschung ein. Dazu entwickelt das Unternehmen modernste Proteomik-Technologien und -Lösungen für die pharmazeutische und biotechnologische Forschung und für Proteomik-Experten. Das Unternehmen bietet ein vielfältiges Portfolio an proprietären Proteomik-Dienstleistungen, Softwarelösungen und Kits, darunter die Plattformen TrueDiscovery, TrueTarget und TrueSignature sowie die wegweisende Software Spectronaut. Diese Lösungen liefern multidimensionale Erkenntnisse über Proteinexpression, -funktion und -struktur bei allen biologischen Spezies und Probentypen. Die speziellen patentierten Technologien von Biognosys basieren auf der hochauflösenden Massenspektrometrie zur Quantifizierung von Tausenden von Proteinen in Tausenden von Proben mit branchenweit führender Präzision, Tiefe und Durchsatzleistung. Mithilfe wegweisender Datenanalytik übersetzt Biognosys Daten in verwertbare Erkenntnisse für Forschung und Entwicklung und klinische Studien. Weitere Informationen erhalten Sie unter biognosys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220315005157/de/

Contacts:

Yves Serroen

Head of Marketing and Communications

Tel. +41 (0) 79 571 09 21

yves.serroen@biognosys.com