Die Auflistung des Ethikpreises markiert eine bemerkenswerte Anerkennung für den diversifizierten Hersteller

Milliken Company hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen von Ethisphere I als eines der weltweit am meisten an ethischen Prinzipien ausgerichteten Unternehmen 2022 "World's Most Ethical Company" ausgezeichnet wurde. Das diversifizierte, weltweit tätige Unternehmen mit mehr als 60 Standorten und rund 8.000 Mitarbeitern ist eines von sechs Unternehmen, die diese prestigeträchtige, auf ethischen Grundsätzen basierende Auszeichnung jedes Jahr seit ihrer Einführung erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220315005185/de/

Milliken is one of six companies included on the list for the last 16 years. (Graphic: Business Wire)