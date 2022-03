Die Aktienmärkte in Europa haben sich von ihren Tiefs deutlich lösen können. Der DAX etwa hat die Hälfte seiner seit Mitte Februar erlittenen Verluste schon wieder wettgemacht. Endgültig vom Eis ist die Kuh damit aber wohl noch nicht. Die Unsicherheit an den Börsen ist jedenfalls weiterhin deutlich zu spüren. Das zeigt sich zum Beispiel an den auch als Angstbarometer bezeichneten Volatilitäts-Indizes wie dem VDAX-New oder dem VStoxx. Neben dem Ukraine-Krieg und den hohen Energiepreisen belasten zunehmend auch die wieder stark gestiegenen Kapitalmarktzinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ...

