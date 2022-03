Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag wieder zugelegt. Der deutliche Rückgang der Ölpreise stützte dabei die Märkte. Die Sorgen der Börsianer, dass diese die Inflation weiter antreiben und die US-Notenbank Fed noch stärker in Zugzwang bringen könnten, würden dadurch wieder etwas gemildert. Am Mittwoch wird die erste Zinserhöhung seit 2018 erwartet.Der Dow Jones Industrial schloss 1,8 Prozent höher bei 33.545,73 Punkten. Dem folgten auch die übrigen New Yorker Aktienbarometer: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...