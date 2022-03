Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) ("Advent" oder das "Unternehmen"), ein innovationsorientierter Marktführer im Bereich der Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie, freut sich bekannt zu geben, dass Hechem Nadjar als Vice President of Business Development in das Unternehmen eintreten und die Geschäftsentwicklung sowie den Vertrieb in Europa leiten wird.

Nadjar verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Öl- und Gasindustrie sowie im Bereich der erneuerbaren Energien. Er hat für TotalEnergies und Shell, wo er als Head of Partnerships Business Development (Clean Hydrogen) bzw. als Commercial Business Development Manager (Hydrogen) tätig war, erfolgreich auf Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie basierende Lösungen auf den Markt gebracht. In den vergangenen 9 Jahren hat sich Nadjar auf die Kommerzialisierung nachhaltiger Lösungen auf dem Markt für erneuerbare Energien konzentriert und eine Schlüsselrolle bei der Sicherung von Verträgen mit hoher strategischer Bedeutung gespielt.

"Die Ernennung von Hechem erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt für unser Unternehmen, da wir gerade den Vertrieb unserer Produkte neu gestalten, um die Versorgung mit unserer breiten Palette an sauberen und zuverlässigen Brennstoffzellenlösungen in ganz Europa zu verbessern", so Chris Kaskavelis, Chief Marketing Officer von Advent.

"Eines der Hauptziele von Advent besteht darin, einen positiven Beitrag zu den globalen Bemühungen um Dekarbonisierung zu leisten. Dazu bieten wir Lösungen an, die erheblich die Emissionen reduzieren und die Effizienz steigern. Hechem wird diese Bemühungen weiter verstärken, indem er eine leitende Rolle bei dem Abschluss gemeinsamer Entwicklungsvereinbarungen für unsere Brennstoffzellen-Innovationen auf dem Transportmarkt übernimmt. Wir freuen uns sehr, ihn im Advent-Team begrüßen zu dürfen und sehen einer erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen", fuhr Dr. Kaskavelis fort.

Hechem Nadjar erklärte: "Ich bin stolz und freue mich, Advent als Partner bei seiner Mission zur Schaffung einer saubereren und sichereren Welt durch den Einsatz von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zu unterstützen. Ich werde meine langjährige Erfahrung dazu nutzen, die aktuellen und zukünftigen Produkte von Advent auf den europäischen Markt zu bringen und langfristige, nachhaltige Partnerschaften aufzubauen, um diese Mission zu beschleunigen.

Über Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das wichtige Komponenten für Brennstoffzellen und fortschrittliche Energiesysteme im Bereich der erneuerbaren Energien entwickelt, fertigt und montiert. Advent hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und betreibt Niederlassungen in der San Francisco Bay Area sowie in Europa. Mit mehr als 120 erteilten (oder angemeldeten) Patenten für seine Brennstoffzellentechnologie besitzt Advent das geistige Eigentum an Hochtemperatur-Protonenaustauschmembranen (HT-PEM) der nächsten Generation, die es ermöglichen, verschiedene Brennstoffe bei hohen Temperaturen unter extremen Bedingungen zu betreiben und damit die flexible Option "Any Fuel. Anywhere." für die Bereiche Automotive, Schifffahrt, Luftfahrt und Energieerzeugung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.advent.energy.

