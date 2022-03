Guangzhou, China, 15. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Auslandsabteilung von PHNIX teilte mit, dass PHNIX im vergangenen Februar 2022 eine rekordverdächtige Menge an Bestellungen aus dem Ausland für R290 Wärmepumpen erhalten hat und das Exportvolumen ebenfalls rekordverdächtig war. Laut den Zahlen im Februar hat sich der kumulative Auftragseingang von PHNIX für R290-Wärmepumpen zum Heizen und Klimatisieren von Häusern sowie die Warmwasseraufbereitung im Vergleich zu 2021 vervierfacht, was darauf hindeutet, dass die R290-Wärmepumpenprodukte von PHNIX die Anforderungen des internationalen Marktes erfüllen und dem aktuellen globalen Trend zur Kohlenstoffneutralität entsprechen.Da der Weltmarkt nach umweltfreundlichen Wärmepumpenprodukten verlangt, hat PHNIX Anfang 2021 die umweltfreundlichen R290-Wärmepumpen auf den Markt gebracht. Die Markteinführung der R290-Wärmepumpe hatte bei mehreren wichtigen Kunden in Europa große Aufmerksamkeit erregt, die sofort Muster für Tests im Winter gekauft und bald darauf entsprechende Container bei PHNIX bestellt haben. Die positive Marktresonanz bedeutete, dass die Wärmepumpenprodukte von PHNIX R290 die Anforderungen des globalen Marktes erfüllen können. So hat insbesondere die PHNIX R290 Wärmepumpe der GreenTherm-Serie das CE- und UKCA-Zertifikat erhalten.Bislang hat PHNIX die umweltfreundlichen R290-Wärmepumpenprodukte für zwei verschiedene Anwendungen auf den Markt gebrachtR290 Luft/Wasser-Wärmepumpe - GreenTherm Serie zum Heizen und Klimatisieren von Häusern sowie die Warmwasseraufbereitung- Höchste Effizienz A+++- Vollwertige DC-Wechselrichter-Technologie- Geräuscharmer Betrieb bei 45 dB(A)- ABS-Material und KorrosionsschutzgehäuseAll-in-one Warmwasser-Wärmepumpe - airExpert R290 für die Warmwasseraufbereitung in Haushalten- Geräuschpegel von nur 53,8 dB(A)- Optimaler COP-Wert von bis zu 3,0- Mikrokanal-Heizspirale"Das System der weltweiten Klimaneutralität hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die globale wirtschaftliche Entwicklung gehabt. Der sprunghafte Anstieg des Auftrags- und Liefervolumens im Februar hat bewiesen, dass unsere R290-Produkte mit dem weltweiten Trend der ökologischen Entwicklung übereinstimmen und bedeutet, dass es die richtige Entscheidung für PHNIX ist, umweltfreundliche R290-Produkte zu entwickeln, die dem Ziel der Kohlenstoffneutralität entsprechen", sagt Jab Fan, Vertriebsleiter bei PHNIX für den Bereich Wärmepumpen, Heizung/Kühlung und Warmwasser.Informationen zu PHNIXPHNIX ist ein führender chinesischer Hersteller von Wärmepumpen. Der internationale Konzern ist auf F&E sowie die Produktion von Wärmepumpenprodukten und Energiesparlösungen spezialisiert. Nahezu 60% der Produkte von PHNIX werden nach Europa, Nordamerika, Australien und in andere ausländische Märkte exportiert. Weitere Informationen über PHNIX und die Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.phnix-e.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1764613/Real_Application_R290_Heat_Pump_For_House_Heating_Cooling__DHW.jpgPressekontakt:Janete Chen,+86-20-39067742,janete_chen@phnix.comOriginal-Content von: PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089747/100886554