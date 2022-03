Die Investition wird Wachstum und Produktion von Kymetas Produkten und Dienstleistungen der nächsten Generation, einschließlich des Upgrade-Pfads für die niedrige Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit, LEO) und anderer zukünftiger Lösungen, weiter verbessern, fördern und beschleunigen

Kymeta (www.kymetacorp.com), ein Weltmarktführer für Panelantennen, die den Mobilfunk global machen, meldete heute den Abschluss einer zusätzlichen Kapitalfinanzierung in Höhe von insgesamt ca. 84 Mio. USD unter der Leitung von Bill Gates und der Beteiligung von Hanwha Systems und anderen Investoren.

Die Investition über mehrere Millionen Dollar wird dazu verwendet, Kymetas Innovationen voranzutreiben, die Produktion seiner innovativen elektronisch gesteuerten Flachbildschirmtechnologie zu beschleunigen und das Wachstum des Unternehmens weiter auszubauen, während es sich auf die Erweiterung seines Angebots für LEO- und Verteidigungskunden vorbereitet. Das Unternehmen ist mit dieser Finanzierung nahezu vollständig finanziert und wird es Kymeta möglich machen, seine Produktionskapazitäten auszubauen, um die steigende Kundennachfrage nach Kymetas Panelantennen zu decken und zugleich die u8-Produktlinie im Ku-Band weiterzuentwickeln sowie dieselbe komplette Produktfamilie in Zukunft auch im Ka-Band anzubieten.

"Kymetas Wachstumsmöglichkeiten vervielfachen sich weiterhin, da wir innovative Produkte entwickeln, liefern und mit großem Erfolg auf den Markt bringen," sagte S. Douglas Hutcheson, Executive Chairman und Co-CEO von Kymeta. "Dies ist für Investoren eine spannende Zeit, da sie die wachsende Begeisterung für unsere Produkte sehen, während wir weiterhin unsere Meilensteine erreichen, und diese große finanzielle Unterstützung ist ein zusätzliches Zeugnis dafür. Unsere technologischen Neuerungen verschaffen Kymeta einen Wettbewerbsvorteil, und wir freuen uns darauf, die Entwicklung sowohl unserer u8-Produktfamilie der zweiten Generation als auch unserer Technologie der dritten Generation fortzuführen, die noch höhere Effizienz und niedrigere Kosten für unsere Kunden verspricht."

Gegenwärtig bietet Kymeta die einzige voll integrierte Familie von mobilen Terminals mit hoher Bandbreite und geringem Stromverbrauch weltweit, die von Kunden aus den Bereichen Militär, Regierung, Unternehmen und Schifffahrt eingesetzt wird. Die einmaligen auf Metamaterialien basierenden Antennen, Endgeräte und Dienstleistungen von Kymeta werden auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Branchen und Märkten eingesetzt und unterstützen Satelliten-, Mobilfunk- und Multi-Orbit-Mobilkonnektivität von LEO bis GEO ohne bewegliche Teile. Kymeta hat im letzten Jahr durch globale Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Branche und durch bahnbrechende Tests, die die Interoperabilität mit LEO- und GEO-Satellitenkonstellationen demonstrieren, einen enormen Aufschwung erlebt und Gesamtlösungen für die Zukunft geliefert, die schon heute auf dem Markt erhältlich sind.

Vor Kurzem wurde Kymeta von Fast Company auf Platz 5 der "World's Most Innovative Companies"-Liste für 2022 gesetzt und gewann den BIG Innovation Award der Business Intelligence Group. 2021 wurde Kymeta vom Via Satellite Magazin e unter die Top Ten Hottest Companies in Satellite gewählt und von The Association of Telecom, Mobility and IT Management Professionals als Hottest New Mobility Solution ausgezeichnet. Zudem bekam Kymeta den Australia's Good Design Gold Award, die "Teleport Technology of the Year"-Auszeichnung von der World Teleport Association und wurde von Mobile Satellite Users Association zur Top Government Mobile Innovation ernannt.

Kymeta wird vom 21. bis 23. März auf der SATELLITE 2022 im Konferenzraum #156 vertreten sein, wo das Unternehmen, das Mobilität globalisiert, weitere hochkarätige Partnerschaften offiziell ankündigen, vor Ort Meetings abhalten und Fahrdemonstrationen durchführen wird.

Über Kymeta

Kymeta ist ein führendes Unternehmen, wenn es darum geht, das Potenzial der Breitband-Satellitenkonnektivität in Kombination mit Mobilfunknetzen zu erschließen, um die überwältigende Nachfrage nach mobiler Kommunikation zu befriedigen und den Mobilfunk global zu machen. Die Satelliten-Konnektivitätslösungen von Kymeta bieten dem Markt einzigartige, komplette und sofort einsatzbereite gebündelte Lösungen auf der Grundlage erstklassiger Technologien sowie maßgeschneiderte, kundenorientierte Dienste, welche die Kundenauftragsanforderungen erfüllen und übertreffen. Diese Lösungen in Verbindung mit der Satelliten-Flachantenne des Unternehmens der ersten ihrer Art und den Dienstleistungen von Kymeta bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Konnektivität in Satelliten- und hybriden Satelliten-Mobilfunk-Netzwerken. Gestützt durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen adressiert das Kymeta-Terminal den Bedarf an stromsparenden, kostengünstigen und durchsatzstarken Kommunikationssystemen ohne bewegliche Teile. Kymeta macht Verbindung einfach für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Staat Washington.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com

