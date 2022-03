Tesla hat die US-Preise für seine Elektroautos deutlich erhöht - zum zweiten Mal in einer Woche. Der Anstieg beträgt bis zu zehn Prozent. Das günstigste Tesla-E-Auto, ein Model 3 mit Hinterradantrieb, kostet jetzt mindestens 46.990 US-Dollar. In der vergangenen Woche hatte Tesla die Preise für die Langstreckenversionen seiner Model 3 und Model Y um jeweils 1.000 Dollar angehoben. Als Grund dafür gelten die Nickel-Preise, die sich zuletzt verdoppelt haben. Am Dienstag folgte die zweite Preiserhöhung für US-Kund:innen innerhalb einer Woche. Dieses Mal wurde die gesamte Tesla-Flotte teurer - und zwar um fünf bis zehn Prozent. Es scheint...

