Mit der Eröffnung einer Niederlassung in London erweitert Affinity seine Geschäftstätigkeiten, um mehr Dealmaker in Europa mit Beziehungsintelligenz auszustatten

Affinity, die Beziehungsintelligenzplattform für Dealmaker, hat heute die Ausdehnung ihres Einsatzgebiets bekannt gegeben. Um Kunden in Europa besser unterstützen zu können, wurde eine neue Niederlassung im Herzen der britischen Hauptstadt London eröffnet. Neben der Eröffnung der neuen Niederlassung gab Affinity auch bekannt, dass Tom Hughes Ellis, eine führende Persönlichkeit der europäischen Fintech-Branche und der Finanzdatenwelt, ab sofort bei Affinity den Geschäftsbetrieb in Europa leitet.

"Wir befinden uns im Rahmen des wachsenden Markts für Beziehungsintelligenz gerade in einer spannenden Zeit, in der Firmen in den Bereichen Privatkapital, Investmentbanking und Beratung nach einem neuen Ansatz suchen, um Geschäftschancen zu finden, damit umzugehen und schließlich Geschäfte abzuschließen", sagte Ray Zhou, CEO von Affinity. "Affinity Europe wird unseren sich vergrößernden Kundenstamm auf dem Kontinent bedienen, der seine herkömmlichen, transaktionalen CRM-Methoden mit den Erkenntnissen von Affinity zu Automation und Beziehungen ersetzen möchte."

Hughes Ellis bringt für seinen Eintritt bei Affinity 20 Jahre Erfahrung im Verkauf aus der Finanz- und Technologiebranche mit. Er war unter anderem bei Bloomberg, Gartner und Third Bridge tätig, wobei sein besonderer Schwerpunkt auf Investoren in außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen und Risikokapital in Großbritannien und europaweit lag. Tom Hughes Ellis ist in der Gruppe der europäischen Privatanleger gut bekannt, da er Investoren über mehr als zehn Jahre mit Lösungen aus den Bereichen Forschung, Beratung, Daten und Technologie unterstützt hat. Er wird die Erfahrungen und Kenntnisse, die er sich in diesen Positionen angeeignet hat, anwenden, um die Nutzung der Beziehungsintelligenz sowohl in Großbritannien als auch in Europa zu fördern.

"Die Geschwindigkeit und der Umfang des Markts für Risikoinvestitionen haben in Europa in den letzten beiden Jahren exponentiell zugenommen", sagte Tony Ryan, Partner bei der Anthemis Group. "Mit Affinity können wir als VC nicht nur mit allen Kontakten und Unternehmen steuernd in Verbindung bleiben, sondern auch sicherstellen, dass wir unser Netzwerk nutzen, um Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen."

Wenn Sie mehr über Affinity und die sich verändernde Art, Geschäftsabschlüsse nach außen in Auftrag zu geben, erfahren möchten, registrieren Sie sich bei Affinity und DealRoom.co, um sich an dem bevorstehenden Webinar "Unicorn hunting using data to navigate the European private investment market" zu beteiligen. Die Veranstaltung findet am 7. April statt. Dabei wird diskutiert, wie sich die Beziehungsintelligenz von Affinity nutzen lässt, um Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und voranzubringen sowie gleichzeitig per Kontaktautomation von Affinity der mit veralteten CRM-Methoden verbundenen Schwerstarbeit zu entkommen.

Affinity bedient derzeit mehr als 500 Kunden in ganz Europa, darunter führende Unternehmen für Risikoinvestitionen wie Balderton Capital und Anthemis. Auf der Affinity-Plattform erfolgen mehr als 500.000 neue Einführungen, und pro Monat werden 450.000 Geschäftsabschlüsse gehandhabt, sodass Dealmaker mehr Geschäftsmöglichkeiten finden, bearbeiten und abschließen können. Indem Affinity das Kontingent der Beziehungsinteraktionen von bisher mehr als 18 Billionen E-Mails und 213 Millionen Kalendereinladungen erfasst, wird die Erstellung von Kontakt- und Unternehmensaufzeichnungen automatisiert und Aktivitäten werden nachverfolgt. Damit lassen sich jedes Jahr mehr als 180 Stunden Arbeit für Dateneingaben sparen.

Über Affinity

Affinity ist eine Plattform für Beziehungsintelligenz, über die Dealmaker in beziehungsgesteuerten Branchen mehr Geschäftsmöglichkeiten finden, bearbeiten und zum Abschluss bringen können. Mit aktuellsten Erkenntnissen und Technologien der hoch automatisierten Beziehungsintelligenz ermöglicht es Affinity führenden Kräften, Geschäfte rascher abzuschließen, sich von der Schwerstarbeit mit Daten zu befreien und sicherzustellen, dass ihre Teams im Vertrauen aktiv werden, die Inhalte und den Verlauf all ihrer Kundenbeziehungen zu kennen. Die Affinity-Plattform, einschließlich des Affinity CRM, wird weltweit von mehr als 2000 beziehungsgesteuerten Unternehmen verwendet. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Affinity seinen Hauptsitz in San Francisco an der US-amerikanischen Westküste und wird von führenden Investoren wie Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC und MassMutual Ventures gesichert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

