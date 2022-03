Osnabrück (ots) -Sozialverband VdK fordert statt Tankzuschuss Gutscheine für Rentner und Menschen mit kleinen EinkommenPräsidentin drängt auf Entlastungen nach sozialer BedürftigkeitOsnabrück. In der Debatte um die hohen Energie- und Benzinpreise warnt der Sozialverband VdK davor, bei Entlastungen der Verbraucher "nach dem Gießkannenprinzip vorzugehen und nicht zielgerichtet nach sozialer Bedürftigkeit". VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Von einem Tankzuschuss profitieren in besonderem Maße Menschen, die große Autos mit hohem Verbrauch fahren, sowie Dienstwagenbesitzer, die eine Entlastung aber in der Regel gar nicht nötig haben." Deshalb fordere der VdK statt eines Tankzuschusses Gutscheine für Haushalte mit geringem oder keinem Einkommen sowie für Rentner. "Arme Menschen müssen jetzt unterstützt werden, nicht die Ölindustrie", sagte Bentele.Die VdK-Präsidentin reagierte damit auf einen Vorschlag von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Der FDP-Politiker plädiert für einen befristeten staatlichen Zuschuss. Er will den Spritpreis damit auf unter zwei Euro pro Liter Diesel oder Benzin drücken. Die konkrete Ausgestaltung ist offen. Lindner rechnete vor, 40 Cent Entlastung pro Liter für drei Monate würden den Staat 6,6 Milliarden Euro kosten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5171789