Hytera (SZSE: 002583), der weltweit führende Anbieter von professionellen Kommunikationsgeräten und -lösungen, freut sich, dass seine auf der Expo 2020 Dubai ausgestellten PoC-Funkgeräte auch von mehreren Länderpavillons und Unternehmen für sichere Kommunikation empfohlen werden, darunter Australien, Kasachstan, die Schweiz, Emaar Hospitality, Emirates und RTA Securities.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220314005929/de/

(Photo: Business Wire)

Die Weltausstellung Expo 2020 findet derzeit vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter dem Motto "Connecting Minds, Creating the Future" (dt. Köpfe verbinden, die Zukunft gestalten) statt. Die Expo 2020 Dubai ist die erste Weltausstellung, die jemals in der Region Naher Osten, Afrika und Südasien (MEASA) veranstaltet wurde. Unter den mehr als 200 Teilnehmern finden sich Nationen, multilaterale Organisationen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Bis jetzt haben 192 Nationen aus aller Welt ihre Teilnahme an der Ausstellung Expo 2020 bestätigt. Die Expo 2020 Dubai wurde mittlerweile von 26 Präsidenten und führenden Politikern der Welt besucht.

Auf der Expo 2020 Dubai finden die Produkte von Hytera breite Anwendung durch Länderpavillons und Sicherheitspersonal. Die PoC-Funkgeräte von Hytera unterscheiden sich dadurch von herkömmlichen Funkgeräten, dass sie den Nutzern sowohl Sprach- als auch Videokommunikation ermöglichen und so die Arbeit von Sicherheitsfachkräften effizienter machen. Außerdem werden die neuesten, hochentwickelten PMR-LTE-konvergenten Multi-Mode-Funkgeräte, am Körper getragene 4G-Kameras und weitere innovative Produkte von Kunden aus den Bereichen öffentliche Sicherheit, Industrie und Handel bevorzugt.

Kenneth Liang, Country Manager bei Hytera Dubai, kommentierte: "Hytera erschließt seit mehr als fünfzehn Jahren den Markt im Nahen Osten und hat viele enge Kooperationsbeziehungen mit lokalen Regierungen und Unternehmen aufgebaut. So verwenden Flughäfen, Fabriken und andere gewerbliche Kunden die Produkte von Hytera. Wir hoffen, dass Hytera auf der World Expo Dubai sowohl im Nahen Osten als auch weltweit weiteren Kunden näher gebracht wird."

Trotz der großen Herausforderungen durch die weltweite Pandemie kehrt der Alltag auf nationaler und regionaler Ebene allmählich zurück. Da die Breitband-, intelligenten und integrierten Produkte in eine Phase der Aufrüstung eintreten, werden sich für das Auslandsgeschäft von Hytera zahlreiche Möglichkeiten ergeben.

Über Hytera

Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) ist ein weltweit führender Anbieter professioneller Kommunikationstechnologien und -lösungen. Mit Sprach-, Video- und Datenfunktionen ermöglichen wir den Nutzern schnellere, sicherere und vielseitigere Verbindungen für den geschäftlichen und einsatzkritischen Bereich. Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, sowohl im täglichen Betrieb als auch bei Notfällen leistungsfähiger zu sein, um die Welt effizienter und sicherer zu machen.

Die offizielle Website von Hytera finden Sie unter https://bit.ly/3MM5MSm

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220314005929/de/

Contacts:

Jia Liu

Jia.Liu@hytera.com