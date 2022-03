Planet schliesst sich mit Proximis, Datatrans, protel Hotelsoftware und Hoist Group zusammen, um einen einzigartigen vertikalen Technologieanbieter für Commerce Enablement zu bilden

Das kombinierte Unternehmen ist in mehr als 120 Märkten tätig und wird sich nach den wichtigsten vertikalen Kundengruppen organisieren

Die Mehrheitseigentümer Advent International ("Advent") und Eurazeo investieren in die neue Wachstumsstrategie

Bisheriger PayPal-Manager Brent Warrington wurde zum Chief Executive Officer (CEO) von Planet ernannt, um das fusionierte Unternehmen zu leiten

Planet, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat heute den Zusammenschluss mit Proximis, Datatrans, protel Hotelsoftware und Hoist Group bekannt gegeben. Erklärtes Ziel ist es, den digitalen Handel durch branchenführende Cloud-Software und Zahlungslösungen für den Einzelhandel, das Hotel- und Touristikgewerbe sowie die Finanzdienstleistungsbranche zu unterstützen. Das kombinierte Unternehmen ist in über 120 Märkten tätig und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeitende.

Im Mittelpunkt der Strategie von Planet, Software, Payment und Technologie zusammenzuführen, steht das Bedürfnis seiner Kunden, konsistente, attraktive und personalisierte Lösungen zu bieten, die den evolvierenden Anforderungen ihrer eigenen Kunden gerecht werden. Das neue Angebot von Planet ermöglicht seinen Kunden, alle ihre Online- und Offline-Kanäle miteinander zu verbinden und die bislang fragmentierten Software- und Zahlungssysteme, bei denen die Funktion Vorrang vor dem Endkundenerlebnis hatte, zusammenzuführen.

Über eine einzige End-to-End-Plattform können Einzelhändler einheitliche Customer Journeys über alle Kanäle hinweg gewährleisten, einschließlich komplexer Prozesse wie Click and Collect, Shop and Ship und ein erweitertes Retourenmanagement. Für Hotelunternehmen stellt Planet integrierte Zahlungen bereit, die die digitale Interaktion mit ihren Gäste unterstützen, den Zeitaufwand reduzieren und neue Ertragsquellen durch integrierte Mehrwertdienste erschließen. Ferner kooperiert Planet mit einem weltweiten Netzwerk von Finanzdienstleistungspartnern, um globale Lösungen zur Zahlungsabwicklung anzubieten.

Die Mehrheitseigentümer Advent und Eurazeo haben entschieden, aus diesen Firmen ein vertikal ausgerichtetes, weltweit führendes Technologieunternehmen zu erschaffen, dessen Ziel es ist, den digitalen Handel für seine Kunden von Grund auf zu verändern. Die beiden Partner werden auch künftig Investitionen und Innovationen vorantreiben und können dabei von ihrer gemeinsamen globalen Reichweite und ihrer umfangreichen Expertise im Technologiesektor profitieren.

Geführt wird das Unternehmen von Brent Warrington, der eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei wachstumsstarken Technologieunternehmen vorweisen kann zuletzt bei PayPal, wo er als Global Head of Marketplaces Verantwortung trug. Zuvor war Brent Warrington fünf Jahre lang als CEO bei Hyperwallet tätig, das 2019 von PayPal übernommen wurde. Weitere Karrierestationen beinhalten seine Tätigkeiten als CEO bei SecureNet Payment Systems (übernommen von WorldPay) und als CEO bei FundsXpress (übernommen von FirstData). Brent Warrington tritt die Nachfolge von Patrick Waldron an, der in den Board of Directors von Planet wechselt.

Mit Blick auf die Ankündigung kommentiert Brent Warrington:

"Vor uns liegt die unglaubliche Chance, ein Unternehmen zu schaffen, das innovative Lösungen entwickelt, die sowohl für unsere Kunden als auch für deren Kunden, Käufer und Gäste durch den vernetzten Handel transformative Auswirkungen haben werden."

"Wir werden eine differenzierte und disruptive Kraft in unserer Branche sein und unsere Wachstumsambitionen verfolgen, und ich freue mich darauf, Sie über unsere Fortschritte während des Jahres 2022 auf dem Laufenden zu halten."

ÜBER PLANET

Planet bietet integrierte Software-, Payment- und Technologielösungen für seine Kunden im Hotel- und Touristikgewerbe und im Einzelhandel sowie weltweit über ein Netzwerk globaler Finanzdienstleistungspartner. Seit unserer Gründung vor mehr als 35 Jahren haben wir unsere Dienstleistungen weiterentwickelt und stellen dem digitalen Handel eine innovative Plattform bereit, bei der das Kundenerlebnis an erster Stelle steht. Mit dem Hauptsitz in London und mehr als 2.000 hochqualifizierten Mitarbeitenden auf sechs Kontinenten bedienen wir Kunden in über 120 Märkten.

ÜBER ADVENT INTERNATIONAL

Advent International wurde 1984 gegründet und ist eine der weltweit größten und erfahrensten Beteiligungsgesellschaften. Das Unternehmen hat in 42 Ländern über 390 Private-Equity-Investitionen getätigt und verwaltet ein Vermögen von 75 Mrd. Euro (Stand 30. September 2021). Mit 15 Niederlassungen in zwölf Ländern verfügt Advent über ein weltweit integriertes Team aus über 255 professionellen Anlageexperten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien. Den Schwerpunkt bilden Investitionen in folgenden fünf Kernbereichen: Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeitindustrie sowie Technologie. Auch nach 35 Jahren internationaler Investmenttätigkeit bleibt Advent seinem Investmentkonzept treu, durch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Managementteams für die Portfoliogesellschaften des Unternehmens nachhaltiges Umsatz- und Ergebniswachstum zu generieren.

ÜBER EURAZEO:

Eurazeo ist eine führende globale Investmentgruppe mit einem diversifizierten Portfolio von 27 Milliarden Euro an verwalteten Vermögenswerten, einschließlich 19 Milliarden Euro von Dritten, die in über 450 Unternehmen investiert sind. Mit seinem umfangreichen Know-how in den Bereichen Private Equity, Immobilien und Private Debt begleitet Eurazeo Unternehmen aller Größenordnungen und unterstützt ihre Entwicklung durch das Engagement seiner 350 Experten und die Bereitstellung seiner langjährigen Branchenerfahrung, seines Zugangs zu den globalen Märkten sowie eine verantwortungsvolle und stabile Basis für transformatives Wachstum. Das solide Fundament institutioneller und familiärer Anteilseigner, die robuste Finanzstruktur ohne strukturelle Verschuldung und der flexible Investitionshorizont ermöglichen es Eurazeo, seine Unternehmen langfristig zu unterstützen.

