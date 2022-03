DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Angesichts des Ukrainekriegs will Volkswagen andere Wachstumsmärkte außerhalb Europas stärken, vor allem die USA. "Wir müssen uns weltweit noch breiter aufstellen", sagte VW-Chef Herbert Diess im Interview. Der Marktanteil in den USA solle von 4 auf 10 Prozent steigen. Helfen sollen der Elektro-SUV ID.4 und der neu eingeführte Elektrobus ID.Buzz, aber auch weitere Modelle. Diese könnten im US-Werk in Chattanooga produziert werden. (Handelsblatt)

INTEL - Intel-Chef Pat Gelsinger will die Produktion in den geplanten Chip-Fabriken in Magdeburg früher beginnen als ursprünglich geplant - auch wegen der Effizienz der deutschen Bürokratie. "Wir haben extrem schnelle Entscheidungen erlebt, um dieses Projekt auf den Weg zu bringen", sagte Gelsinger. "Ich bin sogar optimistisch, dass wir unseren Zeitplan übertreffen können." Sein Ziel sei es, schon vor 2027 Chips in Magdeburg zu produzieren, so Gelsinger. (Spiegel)

