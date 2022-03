Die Wettbewerbshüter der EU haben grünes Licht für die Übernahme des Unterhaltungsunternehmens MGM durch AMAZON gegeben. Durch den Kauf will AMAZON seine Position im Streaming-Markt stärken. Mit Prime Video haben die US-Amerikaner einen der weltweit größten Streaming-Anbieter in ihrem Portfolio. Unter dem MGM-Label werden etwa Filme und Serien produziert.



Im Mai 2021 war bekanntgeworden, dass AMAZON die MGM Studios laut Mitteilung für 8,45 Mrd. $ kaufen will.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



