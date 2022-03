DJ PTA-Adhoc: Von Roll Holding AG: Von Roll mit starkem Umsatz- und Ergebnissprung

Breitenbach (pta005/16.03.2022/07:00) - * Nettoerlöse in Höhe von CHF 218,6 Millionen * EBIT in Höhe von CHF 21,9 Millionen * Gruppenergebnis nach Steuern (EAT) mit CHF 30,8 Millionen

Breitenbach, 16. März 2022 - Von Roll blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2021 zurück. Die Nettoerlöse lagen für das Geschäftsjahr 2021 bei CHF 218,6 Millionen (2020: CHF 212,2 Millionen). Der Umsatz stieg unter Berücksichtigung von Veränderungen im Konsolidierungskreis und vor Währungseffekten um CHF 24,3 Millionen (+12,5 %). Auch der Bestelleingang verbesserte sich stark um 19,2 % auf CHF 234,8 Millionen - nachdem dieser im Vorjahresvergleich, bereinigt um die aufgegebenen Werke in Frankreich, noch bei CHF 197,0 Millionen lag.

Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug CHF 21,9 Millionen nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust in Höhe von CHF - 16,6 Millionen ausgewiesen worden war. Das Gruppenergebnis nach Steuern liegt bei CHF 30,8 Millionen. Hierin enthalten sind unter anderem einmalige sonstige betriebliche Erträge aus der Veräusserung von Liegenschaften sowie Versicherungsleistungen im Rahmen eines Brandschadens am Standort Breitenbach, Schweiz. Damit erreicht die Unternehmensgruppe nach erfolgreicher Neuausrichtung ihr bestes Geschäftsergebnis seit über 12 Jahren.

In das laufende Geschäftsjahr 2022 ist Von Roll mit einem hohen Auftragsbestand und weiterhin stabilen Auftragseingängen gestartet. Angespannt bleibt die Versorgungslage auf den globalen Rohstoffmärkten, der die Unternehmensgruppe mit erweiterter Vorratshaltung und regelmäßigen Preisanpassungen entgegenwirkt.

In Bezug auf den militärischen Konflikt in der Ukraine und die gegenüber Russland verhängten Sanktionen bestehen derzeit keine unmittelbaren Umsatzrisiken.

Kennzahlen Von Roll in CHF 1 000 2021 2020 Bestelleingang 234 795 196 998 Nettoumsatzerlöse 218 637 212 237 Davon Insulation 157 726 156 129 Davon Composites 60 911 56 108 Betriebsergebnis vor Dekonsolidierung 21 903 -5 283 Betriebsergebnis (EBIT) 21 903 -16 565 Gruppenergebnis nach Steuern (EAT) 30 807 -24 215 Geldfluss aus Betriebstätigkeit 164 6 831 Eigenkapitalquote 75,9% 74,5% Mitarbeiterbestand (FTE) 911 973

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 14 Standorten mit rund 1000 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

