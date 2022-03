The following instruments on XETRA do have their first trading 16.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.03.2022Aktien1 FI4000369608 Aallon Group Oyj2 IT0005439861 Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A.3 IT0005403495 Fenix Entertainment S.p.A.4 IT0005445108 G Rent S.p.A.5 IT0005416281 Industrie Chimiche Forestali S.p.A.6 IT0005433765 Vantea Smart S.p.A.7 AU0000077893 Centuria Office REIT8 JP3131200002 Iino Kaiun Kaisha Ltd.9 GB00BMXR4K91 VSA Capital Group PLC10 US0537348858 Avinger Inc.Anleihen1 FR00140098T5 AXA Home Loan SFH S.A.2 FR00140092Q4 Crédit Agricole S.A.3 FR00140098S7 Crédit Agricole S.A.4 XS2459163619 LANXESS AG5 ES0352506366 Sareb6 CH1168499791 UBS Group AG7 DE000NLB3WR9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB3WK4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 DE000NLB3WJ6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 DE000NLB3WL2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 DE000NLB3WM0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 XS2459053943 ANZ New Zealand [Intl] Ltd.13 DE000A3E5V88 Bremen, Freie Hansestadt14 US53944YAS28 Lloyds Banking Group PLC15 SK4000020491 Vseobecná Úverová Banka AS16 DE000HLB71Z3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB4165 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB71J7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB70M3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB70P6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 US55336VBT61 MPLX L.P.