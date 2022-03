136 prämierte Unternehmen werden für ihren unerschütterlichen Einsatz für geschäftliche Integrität ausgezeichnet und zeigen, dass wertebasierte Führung zu finanzieller Outperformance führt

Ethisphere, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Festlegung und Förderung von Standards für ethische Geschäftspraktiken, gab heute die 136 Preisträger aus 22 Ländern und 45 Branchen bekannt, die die begehrte Auszeichnung World's Most Ethical Companies in 2022 (ethischste Unternehmen des Jahres 2022) erhalten haben.

Dies ist die 16. jährliche Auszeichnung von Unternehmen, die ihr Engagement für ethische Geschäftspraktiken durch Programme unter Beweis gestellt haben, die sich positiv auf Mitarbeiter, Gemeinden und weitere Stakeholder auswirken und zu einer nachhaltigen und profitablen langfristigen Geschäftsperformance beitragen.

2022 werden 14 Unternehmen zum ersten Mal ausgezeichnet, während sechs Unternehmen bereits 16 Mal ausgezeichnet wurden jedes Jahr seit der Einführung des Preises im Jahr 2007.

"Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, und die Daten sind eindeutig Unternehmen müssen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Soziales und Unternehmensführung eine Führungsrolle übernehmen. Die Ethischsten Unternehmen der Welt wissen, dass der Kapitalismus von heute und morgen einer ist, der zeigt, wie wir unseren Idealen Taten folgen lassen", sagte Timothy Erblich, CEO von Ethisphere. "Ich gratuliere den 2022 Preisträgern für ihren Einsatz zur Förderung der geschäftlichen Integrität, für ihre Führungsrolle bei schwierigen Themen und für den Beweis, dass gute Taten der Schlüssel zu einer erfolgreichen, langfristigen Performance sind."

"Bei TIAA sind Transparenz, Verantwortlichkeit und Integrität Werte, die tief in unserer Kultur verankert sind", sagte Thasunda Brown Duckett, Präsidentin und CEO von TIAA. "Wir sind uns bewusst, dass unsere Kunden mit einem Partner zusammenarbeiten wollen, dem sie vertrauen, und wir arbeiten hart daran, ihnen, unseren Mitarbeitern und unseren Communities gegenüber das Richtige zu tun. Wir fühlen uns geehrt, von Ethisphere zum achten Mal in Folge als eines der ethischsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet worden zu sein."

"Die 14-malige Auszeichnung als eines der ethischsten Unternehmen der Welt ist eine unglaubliche Ehre, die wir unseren 400.000 "Green Apron"-Partnern (Mitarbeitern) zu verdanken haben, die mit einer gemeinsamen Mission vorangehen", sagte Kevin Johnson, Präsident und CEO der Starbucks Coffee Company. "Wir bei Starbucks sind uns darüber im Klaren, dass wir uns das Vertrauen unserer Partner, Kunden und Communities jeden Tag aufs Neue verdienen müssen, indem wir mit einer Zielsetzung vorangehen, die weit über das Gewinnstreben hinausgeht."

"Es ist eine große Ehre, zum 9tenMal in Folge als eines der World's Most Ethical Companies ausgezeichnet zu werden", sagte Steve James, CEO der Teachers Mutual Bank Limited. "Als eine von nur fünf Banken auf der ganzen Welt, die in diesem Jahr ausgezeichnet wurden, bekräftigt diese Anerkennung unsere Referenzen als sozial verantwortliche Bank, die etwas bewirken will. Ich bin stolz darauf, ein Unternehmen zu führen, das das Bankgeschäft als Instrument für das Gute einsetzt."

Der 2022 Ethics Index von Ethisphere, die Zusammenstellung der börsennotierten Unternehmen, die in diesem Jahr als weltweit ethischste Unternehmen ausgezeichnet wurden, hat in den letzten fünf Kalenderjahren eine Überperformance von 24,6 Prozentpunkten gegenüber einem vergleichbaren Index von Large-Cap-Unternehmen erzielt.

"Die Überperformance, die von Ethisphere als Ethik-Prämie bezeichnet wird, ist seit Beginn der Beobachtung der Aktienperformance der prämierten Unternehmen konstant geblieben. Wir glauben, dass diese Überperformance das Ergebnis der Maßnahmen ist, die dazu führen, dass ein Unternehmen auf unserer Liste steht Maßnahmen, die Investitionen in Mitarbeiter, Kultur und Gemeinschaften zeigen. Wir erkennen anhand dieser Daten, dass diese Maßnahmen im Laufe der Zeit zu einer besseren finanziellen Leistung führen", fügte Erblich hinzu.

Ethisphere wird am 12. April 2022 eine virtuelle Gala für die Preisträger veranstalten. Zu den Hauptrednern gehören Matthew McConaughey, Oscar-gekrönter Schauspieler, New York Times-Bestsellerautor und Gründer der just keep livin Foundationund Ernie Johnson, sechsfacher Gewinner des Sports Emmy Award und New York Times-Bestsellerautor von Unscripted: The Unpredictable Moments that Make Life Extraordinary

Methodik und Ergebnisse

Der Bewertungsprozess der ethischsten Unternehmen der Welt (World's Most Ethical Companies) basiert auf dem von Ethisphere entwickelten Ethics Quotient und umfasst mehr als 200 Datenpunkte zu Kultur, Umwelt- und sozialen Praktiken, Ethik- und Compliance-Aktivitäten, Unternehmensführung, Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion sowie Initiativen, die eine starke Wertschöpfungskette unterstützen. Der Prozess dient als operatives Rahmenwerk zur Erfassung und Kodierung der führenden Praktiken von Organisationen jeglicher Branchen auf der ganzen Welt.

In diesem Jahr wurde die Bewertung um Fragen zu programmatischen Änderungen als Reaktion auf die anhaltende COVID-19-Pandemie erweitert. Darüber hinaus wurde ein neuer Bereich zur Risikobewertung aufgenommen, um dem kürzlich erfolgten Fokus des US-Justizministeriums auf die Effektivität der Risikobewertungsbemühungen eines Unternehmens besser Rechnung zu tragen. Des Weiteren wurden detailliertere Fragen zu den wesentlichen Prozessen der Folgenabschätzung gestellt und eine Reihe weiterer Aktualisierungen vorgenommen, um der sich wandelnden Umgebung in Bezug auf Ethik, Compliance und Governance Rechnung zu tragen.

Alle Unternehmen, die am Bewertungsprozess teilnehmen, erhalten eine analytische Scorecard, die Aufschluss über die wichtigsten Trends unter den prämierten Unternehmen gibt und zeigt, wo ihre Programme im Vergleich zur Kategorie der prämierten Unternehmen stehen. Die Bewerber erhalten außerdem eine dreimonatige Associate-Mitgliedschaft in der Business Ethics Leadership Alliance (BELA).

Die komplette Liste der weltweit ethischsten Unternehmen für das Jahr 2022 finden Sie unter https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees/.

Über Ethisphere

Ethisphere ist weltweit führend bei der Festlegung und Weiterentwicklung der Standards für ethische Geschäftspraktiken, die Unternehmenscharakter, Marktvertrauen und Geschäftserfolg stärken. Ethisphere verfügt über tiefgreifende Fachkenntnis in Bezug auf das Messen und Festlegen ethischer Grundnormen mithilfe datenbasierter Informationen, mit denen Unternehmen den Unternehmenscharakter verbessern und die Kultur messen und verbessern können. Ethisphere würdigt herausragende Leistungen im Rahmen seines Auszeichnungsprogramms World's Most Ethical Companies und bietet mit der Business Ethics Leadership Alliance (BELA) eine Gemeinschaft von Branchenexperten. https://ethisphere.com.

