Der März hatte es bislang in sich: Brent Crude Oil schoss von 95 auf 134 US-Dollar pro Barrel und fiel am Dienstag auf den Ausgangslevel zurück. Ist der Spuk damit vorbei ... oder müsste man damit rechnen, dass der Kurs doch noch wieder an und über das bisherige Hoch steigt?

