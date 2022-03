DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

16 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 15 March 2022 it purchased a total of 275,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.198 GBP1.006 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.168 GBP0.989 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.184934 GBP0.997764

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 728,320,982 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1989 1.188 XDUB 08:10:14 00057698021TRLO0 3607 1.188 XDUB 08:10:14 00057698020TRLO0 503 1.184 XDUB 08:12:40 00057698103TRLO0 4118 1.178 XDUB 08:22:37 00057698505TRLO0 2032 1.174 XDUB 08:32:16 00057698882TRLO0 2547 1.174 XDUB 08:32:16 00057698883TRLO0 211 1.174 XDUB 08:39:26 00057699227TRLO0 4526 1.174 XDUB 08:39:26 00057699226TRLO0 605 1.172 XDUB 08:50:42 00057699674TRLO0 1021 1.172 XDUB 08:50:42 00057699675TRLO0 416 1.172 XDUB 08:50:42 00057699677TRLO0 2042 1.172 XDUB 08:50:42 00057699676TRLO0 720 1.172 XDUB 08:50:42 00057699678TRLO0 143 1.170 XDUB 08:54:52 00057699883TRLO0 723 1.170 XDUB 08:54:52 00057699884TRLO0 2113 1.170 XDUB 08:59:02 00057699984TRLO0 187 1.170 XDUB 09:03:12 00057700106TRLO0 1618 1.170 XDUB 09:03:12 00057700105TRLO0 3914 1.170 XDUB 09:03:12 00057700107TRLO0 410 1.168 XDUB 09:05:17 00057700176TRLO0 2908 1.168 XDUB 09:05:17 00057700175TRLO0 1632 1.168 XDUB 09:05:20 00057700177TRLO0 297 1.170 XDUB 09:22:02 00057700825TRLO0 317 1.170 XDUB 09:22:02 00057700827TRLO0 1952 1.170 XDUB 09:22:02 00057700826TRLO0 2085 1.170 XDUB 09:37:11 00057701288TRLO0 32 1.178 XDUB 09:55:38 00057701913TRLO0 1899 1.178 XDUB 09:55:38 00057701914TRLO0 5020 1.178 XDUB 09:55:38 00057701915TRLO0 1261 1.174 XDUB 09:58:22 00057702004TRLO0 1812 1.174 XDUB 10:02:44 00057702184TRLO0 1869 1.174 XDUB 10:02:44 00057702185TRLO0 126 1.182 XDUB 10:41:32 00057703716TRLO0 267 1.182 XDUB 10:41:32 00057703719TRLO0 520 1.182 XDUB 10:41:32 00057703718TRLO0 1079 1.182 XDUB 10:41:32 00057703720TRLO0 1915 1.182 XDUB 10:41:32 00057703717TRLO0 2187 1.182 XDUB 10:41:32 00057703714TRLO0 2232 1.182 XDUB 10:41:32 00057703715TRLO0 2434 1.188 XDUB 10:53:58 00057704162TRLO0 1934 1.188 XDUB 10:54:03 00057704164TRLO0 1750 1.188 XDUB 10:54:37 00057704183TRLO0 1864 1.188 XDUB 10:54:37 00057704182TRLO0 1896 1.188 XDUB 10:59:46 00057704492TRLO0 4342 1.190 XDUB 11:19:04 00057705303TRLO0 103 1.188 XDUB 11:42:02 00057706102TRLO0 596 1.188 XDUB 11:42:02 00057706103TRLO0 4350 1.188 XDUB 11:42:02 00057706104TRLO0 1563 1.190 XDUB 11:42:02 00057706106TRLO0 1750 1.190 XDUB 11:42:02 00057706105TRLO0 1774 1.190 XDUB 13:31:09 00057709269TRLO0 1685 1.190 XDUB 13:31:09 00057709270TRLO0 1921 1.190 XDUB 13:31:09 00057709271TRLO0 4084 1.190 XDUB 13:31:09 00057709272TRLO0 1033 1.190 XDUB 13:31:53 00057709308TRLO0 1750 1.190 XDUB 13:31:53 00057709307TRLO0 1763 1.190 XDUB 13:31:53 00057709309TRLO0 187 1.190 XDUB 13:39:21 00057709733TRLO0 558 1.190 XDUB 13:39:21 00057709735TRLO0 1263 1.190 XDUB 13:39:21 00057709732TRLO0 2300 1.190 XDUB 13:39:21 00057709734TRLO0 1750 1.190 XDUB 13:39:21 00057709736TRLO0 4264 1.188 XDUB 13:41:46 00057709851TRLO0 977 1.184 XDUB 14:06:42 00057710976TRLO0 1095 1.184 XDUB 14:06:42 00057710977TRLO0 2165 1.184 XDUB 14:06:42 00057710975TRLO0 360 1.182 XDUB 14:07:53 00057711012TRLO0 126 1.182 XDUB 14:10:22 00057711142TRLO0 491 1.182 XDUB 14:10:22 00057711141TRLO0 522 1.182 XDUB 14:10:22 00057711143TRLO0 3120 1.182 XDUB 14:10:22 00057711144TRLO0 4939 1.184 XDUB 14:13:33 00057711360TRLO0 478 1.188 XDUB 14:20:23 00057711718TRLO0 982 1.188 XDUB 14:20:23 00057711716TRLO0 1750 1.188 XDUB 14:20:23 00057711717TRLO0 184 1.188 XDUB 14:23:23 00057711861TRLO0 1234 1.188 XDUB 14:23:23 00057711862TRLO0 1760 1.188 XDUB 14:23:23 00057711863TRLO0 1953 1.188 XDUB 14:41:07 00057712818TRLO0 531 1.196 XDUB 14:49:43 00057713445TRLO0 1700 1.196 XDUB 14:49:43 00057713446TRLO0 1200 1.198 XDUB 14:55:32 00057713872TRLO0 1922 1.198 XDUB 14:55:32 00057713873TRLO0 1966 1.198 XDUB 14:55:32 00057713874TRLO0 1967 1.198 XDUB 14:55:32 00057713871TRLO0 2898 1.198 XDUB 14:55:32 00057713870TRLO0 1900 1.198 XDUB 14:55:32 00057713875TRLO0 5 1.192 XDUB 15:00:52 00057714218TRLO0 4440 1.192 XDUB 15:00:52 00057714219TRLO0 2231 1.192 XDUB 15:04:52 00057714554TRLO0 2283 1.192 XDUB 15:04:52 00057714553TRLO0 4526 1.192 XDUB 15:23:12 00057715900TRLO0 1010 1.194 XDUB 15:42:41 00057717327TRLO0 1708 1.194 XDUB 15:42:41 00057717326TRLO0 2190 1.194 XDUB 15:42:41 00057717328TRLO0 452 1.196 XDUB 15:53:18 00057718053TRLO0 1081 1.196 XDUB 15:53:18 00057718056TRLO0 1243 1.196 XDUB 15:53:18 00057718054TRLO0 2036 1.196 XDUB 15:53:18 00057718055TRLO0 2635 1.190 XDUB 16:02:43 00057719537TRLO0 1776 1.184 XDUB 16:09:29 00057720109TRLO0 1395 1.184 XDUB 16:10:57 00057720186TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 388 99.60 XLON 08:13:00 00057698186TRLO0 69 99.60 XLON 08:13:00 00057698185TRLO0 170 99.60 XLON 08:13:00 00057698190TRLO0 47 99.60 XLON 08:13:00 00057698189TRLO0 59 99.60 XLON 08:13:00 00057698188TRLO0 297 99.60 XLON 08:13:00 00057698187TRLO0 987 99.90 XLON 08:20:33 00057698403TRLO0 2100 99.90 XLON 08:20:33 00057698404TRLO0 3097 99.70 XLON 08:22:37 00057698504TRLO0 72 99.70 XLON 08:22:37 00057698503TRLO0 3236 99.60 XLON 08:22:37 00057698506TRLO0 3107 99.20 XLON 08:39:26 00057699225TRLO0 250 99.20 XLON 08:39:26 00057699224TRLO0 3005 98.90 XLON 08:50:42 00057699671TRLO0 1543 99.10 XLON 08:50:42 00057699673TRLO0 2000 99.10 XLON 08:50:42 00057699672TRLO0 48 98.90 XLON 09:19:25 00057700735TRLO0 1145 98.90 XLON 09:22:02 00057700822TRLO0 512 98.90 XLON 09:22:02 00057700824TRLO0 1100 98.90 XLON 09:22:02 00057700823TRLO0 2899 99.20 XLON 09:59:44 00057702074TRLO0 98 99.10 XLON 10:03:25 00057702255TRLO0 1100 99.10 XLON 10:03:25 00057702254TRLO0 1100 99.10 XLON 10:03:25 00057702253TRLO0 1100 99.10 XLON 10:03:25 00057702252TRLO0 2800 100.00 XLON 10:52:04 00057704071TRLO0 124 100.00 XLON 10:52:04 00057704072TRLO0 3239 100.20 XLON 11:19:04 00057705302TRLO0 2500 99.80 XLON 12:44:12 00057707752TRLO0 2000 99.70 XLON 12:59:06 00057708252TRLO0 3109 99.60 XLON 13:42:32 00057709929TRLO0 1310 99.60 XLON 13:43:51 00057710050TRLO0 79 99.60 XLON 13:43:51 00057710049TRLO0 2000 99.60 XLON 13:43:51 00057710048TRLO0 1826 99.60 XLON 14:06:46 00057710978TRLO0 71 99.60 XLON 14:10:22 00057711138TRLO0 142 99.60 XLON 14:10:22 00057711137TRLO0 204 99.60 XLON 14:10:22 00057711136TRLO0 3044 99.60 XLON 14:10:22 00057711140TRLO0 591 99.60 XLON 14:10:22 00057711139TRLO0 3863 99.40 XLON 14:10:25 00057711147TRLO0 2000 99.40 XLON 14:11:37 00057711206TRLO0 22 100.00 XLON 14:19:34 00057711627TRLO0 41 100.00 XLON 14:19:34 00057711626TRLO0 131 100.00 XLON 14:19:34 00057711628TRLO0 48 100.00 XLON 14:19:34 00057711629TRLO0 20 100.00 XLON 14:19:36 00057711630TRLO0 28 100.00 XLON 14:19:36 00057711631TRLO0 486 100.00 XLON 14:19:42 00057711644TRLO0 80 100.00 XLON 14:19:42 00057711645TRLO0 1498 100.00 XLON 14:19:42 00057711649TRLO0 32 100.00 XLON 14:19:42 00057711648TRLO0 37 100.00 XLON 14:19:42 00057711647TRLO0 77 100.00 XLON 14:19:42 00057711646TRLO0 1000 100.00 XLON 14:23:19 00057711858TRLO0 995 100.60 XLON 14:53:04 00057713744TRLO0 1505 100.60 XLON 14:53:04 00057713745TRLO0 743 100.60 XLON 14:55:32 00057713876TRLO0 537 100.60 XLON 14:55:32 00057713877TRLO0 133 100.60 XLON 14:56:39 00057713917TRLO0 29 100.60 XLON 14:56:39 00057713918TRLO0 53 100.60 XLON 14:56:39 00057713919TRLO0 2592 100.60 XLON 14:56:39 00057713920TRLO0 3001 100.40 XLON 14:56:39 00057713921TRLO0 2500 100.40 XLON 15:08:38 00057714753TRLO0 2000 100.40 XLON 15:16:36 00057715318TRLO0 2601 100.00 XLON 15:23:31 00057715917TRLO0 601 100.00 XLON 15:23:31 00057715916TRLO0 3451 100.00 XLON 15:41:20 00057717252TRLO0 1285 100.40 XLON 15:54:17 00057718176TRLO0 142 100.40 XLON 15:54:19 00057718219TRLO0 358 100.40 XLON 15:54:19 00057718220TRLO0 1536 100.40 XLON 15:54:19 00057718229TRLO0 3167 100.40 XLON 15:54:22 00057718317TRLO0 2000 100.20 XLON 15:55:11 00057718563TRLO0 37 100.20 XLON 15:55:11 00057718565TRLO0 1100 100.20 XLON 15:55:11 00057718564TRLO0 2000 99.60 XLON 16:05:59 00057719808TRLO0 2500 99.60 XLON 16:15:59 00057720602TRLO0 372 99.60 XLON 16:16:49 00057720653TRLO0 105 99.60 XLON 16:16:49 00057720652TRLO0 75 99.60 XLON 16:16:49 00057720651TRLO0 85 99.60 XLON 16:20:52 00057720948TRLO0 14 99.60 XLON 16:20:52 00057720950TRLO0 80 99.60 XLON 16:20:52 00057720949TRLO0 2076 99.60 XLON 16:21:15 00057720972TRLO0 41 99.60 XLON 16:21:52 00057720998TRLO0 355 99.80 XLON 16:22:08 00057721037TRLO0

