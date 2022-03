DGAP-News: SBF AG / Schlagwort(e): Ankauf

SBF übernimmt moderne Produktionsanlagen für Lichtbandsysteme



16.03.2022 / 08:30

SBF übernimmt moderne Produktionsanlagen für Lichtbandsysteme Ausweitung der Produktpalette im Segment "Industrielle Beleuchtung"

Aufnahme der Produktion im Juni

Übernahme der Produktionsanlagen trägt unmittelbar zum weiteren Umsatz- und Ergebniswachstum bei Leipzig, 16. März 2022 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, "SBF"), ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge und die Industrie, stärkt das Segment "Industrielle Beleuchtung" mit dem Erwerb von modernsten Produktionsanlagen insbesondere für LED-Lichtbänder. Damit ergänzt SBF die Produktpalette um passgenaue Anwendungen für die attraktive Ausleuchtung von Verkaufsräumen und Lagerhallen. Rudolf Witt, Vorstandsmitglied der SBF AG kommentiert: "Wir setzen unseren Wachstumskurs kontinuierlich fort. Die industrielle Beleuchtung ist ein wichtiger Markt, in dem wir uns eine hervorragende Position erarbeitet haben. Mit den neuen Produktionsanlagen können wir kosteneffizient bestehende und bewährte Produkte der Firmengruppe auf höchstem Niveau produzieren und neue Anwendungsbereiche erschließen. Lichtbänder ergänzen ideal unser bisheriges Angebot an modernen industriellen Beleuchtungssystemen. Dies wird sich unmittelbar positiv auf unser Umsatz- und Ergebniswachstum auswirken." Die Übernahme erfolgte durch die SBF-Tochtergesellschaft Lunux Lighting GmbH mit Mitteln aus der im Jahr 2021 durchgeführten Kapitalerhöhung der SBF AG. Der Kaufpreis liegt im niedrigen einstelligen Millionenbereich. SBF wird die Produktion von Lichtbändern mit den neu erworbenen Anlagen im Juni 2022 aufnehmen. SBF rechnet mit einem signifikanten Umsatzbeitrag durch die Transaktion. Für das Geschäftsjahr 2022 wird sich der Umsatz im Geschäftsbereich "Industrielle Beleuchtung" auf bis zu 22 Mio. Euro verdoppeln. Im Geschäftsbereich "Schienenfahrzeuge" geht SBF ebenfalls von einer positiven Entwicklung aus. Ein konkretisierter Ausblick folgt mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts im April 2022. Diese Einschätzungen stehen unter dem Vorbehalt schwieriger Rahmenbedingungen durch mögliche Störungen in Lieferketten, die Corona-Pandemie und den Ukrainekrieg.

Über die SBF-Gruppe: SBF ist ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge und die Industrie. Mit dem Fokus auf energieeffiziente LED-Beleuchtung profitiert SBF von den Megatrends Klimaschutz sowie Urbanisierung und erwartet in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten. Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" ist SBF ein Tier-1-Lieferant komplexer Decken- und Beleuchtungssysteme für die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller. Starke Technologiekompetenz, hohe Wertschöpfungstiefe und maßgeschneiderte Kundenlösungen sind die Basis für eine führende Marktposition. Im Geschäftsfeld "Industrielle Beleuchtung" bietet SBF moderne und smarte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung von Industrieanlagen und Infrastruktur wie Straßen und Bahnhöfen. Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com. Unternehmenskontakt: SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com Pressekontakt: Kirchhoff Consult AG

Alexander Neblung

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Tel: +49 (0)40 60 91 86 70

E-Mail: sbf@kirchhoff.de

