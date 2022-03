Erneut hat das vollautomatisierte Computersystem des AktienSensor Deutschland neue Trading-Signale generiert. Demnach werden am heutigen Mittwoch zum Start des Börsenhandels in Deutschland gleich fünf Positionen aus dem erfolgreichen Musterdepot geschlossen - und dabei voraussichtlich starke Gewinne von bis zu +9,2 Prozent erzielt, die nach nur einer Woche Haltdauer anfallen werden.

Alle fünf Long-Positionen, die am vergangenen Mittwoch in das Musterdepot des AktienSensor Deutschland aufgenommen wurden, haben sich sehr gut entwickelt und notierten in der vorbörslichen Indikation am frühen Mittwochmorgen (7.50 Uhr) im Plus. Mit +9,2 Prozent hat sich die Position auf die Aktie der Kion Group am besten entwickelt, gefolgt von +8,6 Prozent mit United Internet und +8,4 Prozent mit Siemens (siehe auch die Übersicht am Ende des Artikels). Alle fünf Positionen werden zum Start des Börsenhandels in Deutschland um 9 Uhr wieder geschlossen und durch fünf neue Long-Positionen ersetzt (siehe dazu die untenstehende Übersicht).

