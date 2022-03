Das amerikanische Bankinstitut JPMorgan Chase & Co (ISIN: US46625H1005, NYSE: JPM) wird eine Quartalsdividende von 1,00 US-Dollar an die Investoren ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Zahlung für das erste Quartal 2022 erfolgt am 30. April 2022 (Record day ist der 6. April 2022). Im September erhöhte JPMorgan Chase die Quartalsdividende von 90 US-Cents auf 1,00 US-Dollar. Auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...