BMW erwartet in diesem Jahr einen Rückgang der Rentabilität ihres Autogeschäfts und schließt sich damit anderen Autobauern an, die auf Produktion mit niedrigeren Margen umstellen. Auch die Auswirkung von Krieg und Sanktionen zeigen sich in der Prognose. Die Aktie dürfte sich aber trotzdem weiter erholen.Wie BMW am Mittwochmorgen mitteilte, werden die Erträge aus der Automobilproduktion zwischen sieben und neun Prozent liegen, nach 10,3 Prozent im Jahr 2021. Die Analysten rechnen im Schnitt mit 8,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...