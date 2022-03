Regarding removal of AB INTER RAO Lietuva shares from trading on Nasdaq Vilnius First North Foreign Shares trading list

AB Nasdaq Vilnius has decided to remove from trading on the First North Foreign Shares Trading List shares of INTER RAO Lietuva AB (ISIN LT0000128621) as of March 17, 2022. Nasdaq Baltic Transaction Services +370 5 253 1454 www.nasdaqbaltic.com Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrežti vertybiniu popieriu biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybiniu popieriu rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.