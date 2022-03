Reply hat für den Marktführer im Autoteilegroßhandel in Deutschland SELECT AG die IoT-Lösung vjumi umgesetzt, die das Fahrzeug-Aftersales-Geschäft und die Fahrzeugvernetzung digitalisiert. Die Lösung ermöglicht eine digitale Kommunikation zwischen der Werkstatt, dem Kunden und dem Fahrzeug und versorgt freie Werkstätten in Echtzeit mit den Fahrzeugdaten ihrer Kunden, um Pannen vorzubeugen und Servicetermine zu koordinieren.

Im Zentrum der von Reply entwickelten Lösung steht die Konnektivität der Fahrzeuge, um die im Fahrzeug gesammelten Daten per Mobilfunk in die Cloud zu senden. Die Azure-basierte Cloud-Plattform analysiert und verarbeitet die Fahrzeugdaten in Echtzeit und ist vollständig in die Kundensysteme der Werkstätten integriert. Die Kommunikation mit den Kunden erfolgt auf Basis einer mobilen App, die einen nahtlosen Datenaustausch zwischen Kunde und Werkstatt garantiert.

Sowohl Endkunden als auch Werkstätten können vjumi bequem nutzen. Werkstätten vernetzen sich mit den Fahrzeugen ihrer Kunden und erhalten über Real Time Diagnostics Informationen über den Zustand des Fahrzeugs, um vorausschauend Pannen zu verhindern, bevor sie entstehen. So optimieren die Werkstätten ihren Service und bieten Kunden mehr Sicherheit.

Werkstattkunden können mit der von Reply entwickelten App ihre Fahrzeugdaten selbst einsehen. Die vjumi App erinnert sie über Push-Benachrichtigung an den nächsten Service und vereinbart direkt Termine mit der Werkstatt. Fahrer oder auch Flottenbetreiber profitieren von einem reibungslosen, sicheren Service rund um das Fahrzeug und können unvorhergesehene Reparaturen vermeiden.

"Egal ob es sich um eine Erinnerung an den nächsten TÜV-Termin handelt, einen anstehenden Öl- und Bremsenservice oder die Möglichkeit, mit der Werkstatt über einen Break-Down-Call direkt in Kontakt zu treten: vjumi bietet diese Leistung unter Berücksichtigung aller Datenschutzbestimmungen in einer sicheren Cloud-Umgebung", kommentiert Daniel Trost, CDO der Select AG.

Dr. Thomas Hartmann, Vorstand der Reply, ergänzt: "Die Digitalisierung nimmt im Bereich Automotive in den nächsten Jahren weiter stark zu, wie unsere Studie zu den Trends im Mobilitätssektor zeigt. Unser Ziel ist es, neue Konzepte und Technologien mit IoT und KI, aber auch Cloud-Plattformen und umfassende Digital Experience-Lösungen zu entwickeln. vjumi zählt zu den ersten vollintegrierten Lösungen in dem Sektor und bietet Kunden einen Rundum-Werkstattservice quasi on demand."

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Die SELECT AG ist eine Einkaufskooperation für den Autoteilegroßhandel. Das Kerngeschäft sind Dienstleistungen zur Sortiments-, Einkaufs- und Vertriebsunterstützung für den Kfz-Teile-Großhandel sowie die angeschlossene freie Werkstatt. 2000 gegründet, ist die SELECT AG heute einer der drei führenden Akteure im deutschen Independent Aftermarket (IAM). Insgesamt zählen 15 Teilegroßhändler als Aktionäre mit 142 Eigentumsstandorten zur SELECT AG. Rund 3.700 Mitarbeiter sind deutschlandweit für die Aktionäre der Einkaufsgemeinschaft im Einsatz und betreuen mehr als 31.000 Kunden. Der Jahresumsatz beläuft sich auf 800 Mio. Euro. www.select.ag

