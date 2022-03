München (ots) -Seit dem 15. März 2022 verstärkt Dieter Kern (52) als Partner den Bereich Organisationsstrategie bei Strategy&, der Strategieberatung von PwC. Damit ergänzt der Experte für Organisations- und Transformationsprojekte das breite Beratungsportfolio von Strategy&. Vom Münchner Büro aus berät er globale Unternehmen zu Unternehmenstransformation, Organisationsdesign, People-Strategien, und strategischem Change Management."Unternehmen stehen weltweit vor weitgreifenden Umbrüchen hin zu einem digitalen und nachhaltigen Wirtschaften. Dies macht eine Neuausrichtung ganzer Geschäftsmodelle notwendig, die auch auf Führungs- und Organisationsebene begleitet werden sollte. Mit seiner fundierten Erfahrung in anspruchsvollen People-, HR- und Organisationsprojekten unterstützt Dieter Kern unsere Kunden bei der strategischen Planung und Umsetzung ihrer Transformation", kommentiert Jens Niebuhr, Partner bei Strategy& Deutschland.Dieter Kern ist ein langjähriger Berater von Vorständen und Managementteams zu Organisation, Transformation und Human Resources (HR). Seit 23 Jahren arbeitet er als Strategie- und Managementberater. Er hat zahlreiche Projekte mit den Themenschwerpunkten Business Transformation, Kultur, Change, Talent/Leadership/People und HR-Transformation verantwortet. Zuletzt war er als Partner bei Mercer tätig und leitete dort den Bereich "People and Organizational Excellence". Dieter Kern studierte Erziehungswissenschaften, Psychologie, Soziologie und Philosophie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und an der Humboldt Universität in Berlin. Er erlangte sein Diplom in Pädagogik an der Universität Würzburg.Über Strategy&Strategy& ist die globale Strategieberatung von PwC. Wir entwickeln individuelle Geschäftsstrategien für weltweit führende Unternehmen, basierend auf differenzierenden Wettbewerbsfähigkeiten. Wir sind die einzige Strategieberatung als Teil eines globalen Professional Services Netzwerks. Unsere Expertise kombinieren wir mit Technologie und erarbeiten daraus eine passende Strategie, die effizient umsetzbar ist. "Strategy, made real" heißt für uns, den digitalen Wandel voranzutreiben, die Zukunft mitzugestalten und Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. 3.000 Strategieberater:innen und mehr als 295.000 PwC-Mitarbeiter:innen in 156 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Weitere Informationen unter www.strategyand.pwc.com/de.Pressekontakt:Annabelle KliesingSenior Communications LeadPwC Strategy& (Germany) GmbHannabelle.kliesing@strategyand.de.pwc.comT: +49 89 54525613Original-Content von: Strategy&, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44015/5171882