Aurelius Aktie zeigt von der operativen Seite her in 2022 einen hohen Aktivitätspegel. Neben Zukäufen und kleineren Verkäufen zuletzt den Exit bei AKAD. Steigert die Spannung vor den am 17.03.2022 anstehenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2021. Wie wird sich der NAV entwickelt haben wäre eine offenen Fragen? welche Beteiligungen sieht Aurelius bereits im Stadium der "Verkaufsfähigkeit"? Vor den Zahlen meldet die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8 ) einen Zukauf für die im Aufbau befindliche EIG (European Imaging Group), die bereits zuvor einige Add-on-Zukäufe meldete. ...

