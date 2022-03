Neue Bohrergebnisse: Endlich sind die Bohrergebnisse da... - Small Cap News

Anzeige / Werbung

Neue Bohrergebnisse bei den Small Cap News von axinocapital.

News zu Kalamazoo Resources

Erste Testarbeiten, die Kalamazoo Resources Limited

auf der großen Mt.-Olympus-Lagerstätte des Ashburton-Goldprojekts in Western Australia

durchgeführt hat, bestechen durch hervorragende Ergebnisse, denn es gelang,

ein grobes Konzentrat mit einer Goldgewinnungsrate von bis zu 94 Prozent zu erzeugen.

(mehr im Video)

News zu Nova Minerals (Snow Lake Resources Beteiligung)

Snow-Lake-Beteiligung macht hervorragende Fortschritte

Das Winterbohrprogramm von Snow Lake Resources, der Lithium-Beteiligung

von Nova Minerals Limited, macht derzeit sehr gute Fortschritte, denn es begann mit einer

ersten erfolgreich verlaufenen Bohrung, der anschließend zahlreiche weitere Treffer folgten.

Sie deuten an, dass das angestrebte Ziel einer schnellen Ressourcenerweiterung erreicht werden

kann. (mehr im Video)

News zu Granite Creec Copper

Neue Bohrungen erweitern die Ressource erheblich (Granite Creec Copper)

Auf dem Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projekt hat Granite Creek Copper im vergangenen Jahr 20

Bohrungen niedergebracht. Sie hatten eine Vergrößerung der bekannten Ressource, aber auch den

erstmaligen Test von neuen möglicherweise vererzten Zonen zum Ziel. Inzwischen hat das Labor

die dem Boden entnommenen Proben ausgewertet und Granite Creek Copper schaut auf ein erfolgreiches

Bohrprogramm zurück, denn 13 von 20 Bohrungen durchschnitten signifikante Mineralisierungen. (mehr im Video)

News zu Classic Minerals

Classic hat bereits im November 21 die Bohrarbeiten abgeschlossen und hat diese Woche endlich die

Ergebnisse erhalten. Und die haben es in sich. Dabei stieß Classic Minerals in der Spitze auf bis zu 74,80 g/t Gold über eine Länge von einem Meter.

Besonders herausragend war das Bohrloch MARC079. In ihm wurde in einer Tiefe von 101 Metern ein insgesamt fünf Meter langer Abschnitt mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 27,76 g/t durchschnitten. Darin enthalten war ein 1 Meter langes Teilstück, in dem der Goldgehalt sogar bis auf 74,80 g/t anstieg. (mehr im Video)

Erste Bilder von Classic Minerals neuen Arbeiten

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000CLZ3,AU000000KZR3,AU000000NVA2,CA3873401028