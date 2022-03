... aber vorsichtiger Prognose. Bekanntermaßen ist der Umsatz im vergangenen Jahr um ein Drittel auf 6,2 Mrd. € gestiegen, während sich der Konzernüberschuss auf 828 Mio. € vervielfacht hat. Nun will man auch die Aktionäre an dieser erfreulichen Entwicklung teilhaben lassen, indem die Dividende auf das Rekordniveau von 8 € vervierfacht wird. Das war vom Markt so nicht erwartet worden, weshalb der Kurs gestern 5,9 % zulegte. Und das, obwohl die Prognose für 2022 relativ zurückhaltend ausfiel: Der Umsatz soll um 13 % auf 7 Mrd. € zulegen, während das EBITDA mit 1,2 bis 1,5 Mrd. € bestenfalls stagnieren soll. Begründet wurde die vorsichtige Prognose mit den steigenden Energie- und Rohstoffpreisen.



