The LYCRA Company, weltweit führend in der Entwicklung innovativer Faser- und Technologielösungen für die Textil- und Bekleidungsindustrie, meldete heute einen Vergleich im Zusammenhang mit seinen laufenden globalen Maßnahmen zum Schutz seines geistigen Eigentums (IP), einschließlich Patente und Marken, gegen Verletzungen weltweit.

Die Jiangsu-Behörde in China vermittelte kürzlich in einem von The LYCRA Company angestrengten Rechtsstreit gegen vier Unternehmen, die seine Dual-Core-Patente für Denim verletzt hatten.

"Die Verletzungsverfahren sind entschieden worden", sagte Bridget Sciamanna, Rechtsvertreterin, The LYCRA Company. "Als Gegenleistung für die Einstellung der Verfahren gegen alle beteiligten Unternehmen wurde ein Vergleich über eine finanzielle Entschädigung in ungenannter Höhe erzielt. Überdies haben diese Unternehmen zugestimmt, die Verletzung unserer Patente fortan zu unterlassen."

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologie-Lösungen für die Bekleidungs- und Hygieneindustrie. Mit Hauptsitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware ist The LYCRA Company weltweit für innovative Produkte, technische Expertise, nachhaltige Lösungen und unvergleichlichen Marketing-Support bekannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. Das Erbe der The LYCRA Company reicht bis zum Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die LYCRA-Faser, entwickelt wurde. Heute konzentriert sich The LYCRA Company darauf, den Produkten seiner Kunden Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die die Verbraucherwünsche nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA ist eine Marke von The LYCRA Company.

