DJ MÄRKTE EUROPA/Mit Dynamik weiter aufwärts - Rückenwind aus China

Von Steffen Gosenheimer

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz des weiter tobenden Kriegs in der Ukraine geht es zum Handelsbeginn am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten erneut deutlich nach oben. Unterstützung liefern sehr feste Vorgaben aus den USA - insbesondere für Technikaktien. Der jüngste kräftige Impuls kommt aber aus Hongkong. Dort schießt der Index nach den heftigen Verlusten der Vortage regelrecht nach oben um rund 9 Prozent. Insbesondere bei den schwer gebeutelten Technikaktien kommt es zu massiven Erholungsgewinnen.

Treiber ist eine Meldung, wonach China seine Aktienmärkte stabil halten und Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums ergreifen will. Die Regierung solle eine Politik verfolgen, die die Kapitalmärkte begünstige, während sie bei der Einführung bremsender Maßnahmen vorsichtig sei, soll es in einer Sitzung des Ausschusses für Finanzstabilität geheißen haben, die von Vizepremier Liu He geleitet wurde.

Der DAX zieht um weitere 2,3 Prozent an auf 14.239 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt um 2,7 Prozent zu. Technikaktien sind die Tagesfavoriten, ihr Stoxx-Subindex gewinnt 4,2 Prozent. Anleihen sind angesichts der wieder zuversichtlichen Stimmung nicht gesucht, die Kurse fallen deutlich, die Renditen steigen entsprechend. Dazu dürfte aber auch die anstehende Zinserhöhung in den USA beitragen. Der Euro zieht zum Dollar leicht an.

Dass bei den Ölpreisen zumindest relative Ruhe herrscht, trägt zu Aufhellung der Stimmung bei. Zuletzt waren die Preise von den Hochs stark zurückgefallen. Dazu passt, dass laut einem Branchenverband in der vergangenen Woche die US-Ölvorräte überraschend gestiegen sind. Brentöl scheine sich nun im Bereich um 100 Dollar einzupendeln, heißt es. Das dämpft Inflationssorgen mit Blick auf die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank und zugleich Befürchtungen negativer Effekte auf die Konjunktur.

Marktteilnehmer hoffen, dass sich die US-Notenbank nach der erwarteten Zinserhöhung um 25 Basispunkte weniger falkenhaft äußern wird als zuletzt befürchtet - nicht zuletzt wegen der vom Krieg in der Ukraine ausgehenden Unsicherheiten.

Nicht aus dem Auge verlieren sollten Anleger den großen Verfall am Freitag. Das Auslaufen von Optionen und Futures auf Indizes und Aktien könnte zu größeren Bewegungen führen, wenn Teilnehmer versuchen, Kurse noch auf den letzten Drücker in bestimmte Richtungen zu bewegen.

Eon übertrifft Erwartungen deutlich

Überzeugend lesen sich die Zahlen für 2021 von Eon. Sie sind auf breiter Front überwiegend klar besser ausgefallen als im Konsens erwartet. Dazu kommentiert ein Marktteilnehmer die Perspektiven von Eon: "Ohne Netzausbau kein Ausbau der erneuerbaren Energien und damit auch keine Unabhängigkeit vom russischen Gas". Die Aktie sei ein "must have". Der Aktienkurs schert etwas überraschend zunächst dennoch nach unten aus und gibt minimal nach.

Im Rahmen der Erwartungen liegen laut Marktteilnehmern neue Aussagen von BMW. Der Margenausblick von 7 bis 9 Prozent treffe die Analystenschätzungen. BMW gewinnen mit dem breiten Markt 2 Prozent.

Von durchwachsenen Zahlen spricht ein Marktteilnehmer mit Blick auf Grand City Properties. Während die Gewinnkennziffer FFO1 sowie Miet- und Betriebseinnahmen die Erwartungen verfehlt hätten, lägen andere Kennziffern über den Prognosen. "In einem Umfeld steigender Zinsen wird es die Aktie weiterhin schwer haben", erwartet der Teilnehmer. Die Aktie geht wenig verändert um.

Nagarro verbessern sich um 6,5 Prozent. Der IT-Dienstleister hat 2021 aller Voraussicht nach über den eigenen Erwartungen abgeschlossen, wie er am Dienstagabend mitteilte. Morphosys liegen 3,4 Prozent höher. Das Biotechnologieunternehmen hatte mitgeteilt, dass ein Präparat in den USA in den Leitlinien des National Comprehensive Cancer Network(R) als bevorzugte Behandlungsmethode für B-Zell-Lymphome eingestuft wird.

Prosus haussieren

Von der Erholungshausse bei Technikaktien in Hongkong profitieren besonders Prosus (+19%). Die Aktie des Beteiligungsunternehmens mit rund 30 Prozent an Tencent war zuletzt im Sog des sehr schwachen Tencent-Kurses eingeknickt. Tencent schossen in Hongkong um über 20 Prozent nach oben.

Die österreichische OMV will aus dem Öl- und Gasgeschäft aussteigen und sich bis zum Ende des Jahrzehnts verstärkt auf das Chemie- und Materialgeschäft konzentrieren. Bis 2030 soll die Ölproduktion um rund 20 Prozent verringert werden, 2050 will der Konzern dann komplett auf Öl und Gas zur energetischen Nutzung verzichten. Der Kurs kommt um gut 3 Prozent zurück, wobei der Subindex der Ölwerte mit einem Miniplus von 0,1 Prozent ganz am Ende liegt.

Inditex steigen um knapp 1 Prozent. "Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn haben die Prognosen verfehlt", heißt es zu dem Textileinzelhändler. Andererseits sei der Margenausblick in Ordnung.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.840,82 +2,7% 102,71 -10,7% Stoxx-50 3.584,13 +1,9% 66,12 -6,1% DAX 14.239,27 +2,3% 322,00 -10,4% MDAX 31.060,26 +2,3% 706,24 -11,6% TecDAX 3.200,38 +2,8% 86,05 -18,4% SDAX 14.342,04 +2,2% 310,39 -12,6% FTSE 7.280,55 +1,5% 104,85 -2,8% CAC 6.520,66 +2,6% 165,66 -8,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,39 +0,06 +0,57 US-Zehnjahresrendite 2,19 +0,04 +0,68 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Di, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0993 +0,3% 1,0975 1,0951 -3,3% EUR/JPY 130,07 +0,3% 129,77 129,50 -0,6% EUR/CHF 1,0330 +0,1% 1,0313 1,0317 -0,4% EUR/GBP 0,8421 +0,2% 0,8407 0,8393 +0,2% USD/JPY 118,33 +0,0% 118,26 118,27 +2,8% GBP/USD 1,3052 +0,1% 1,3056 1,3047 -3,5% USD/CNH (Offshore) 6,3567 -0,4% 6,3613 6,3950 +0,0% Bitcoin BTC/USD 39.773,27 +0,7% 39.482,96 39.208,94 -14,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 98,70 96,44 +2,3% 2,26 +32,6% Brent/ICE 103,44 99,91 +3,5% 3,53 +34,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.913,04 1.916,53 -0,2% -3,49 +4,6% Silber (Spot) 24,70 24,88 -0,7% -0,18 +6,0% Platin (Spot) 1.000,48 985,38 +1,5% +15,11 +3,1% Kupfer-Future 4,55 4,50 +1,2% +0,05 +2,0%

March 16, 2022 04:34 ET (08:34 GMT)

