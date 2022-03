NFT in Auktionen, NFT in Games, NFT in Spielerkarten - überall tauchen die drei Buchstaben derzeit auf. Schon sehr bald sollen die Non-Fungible Token nun auch auf Instagram erscheinen, wie Mark Zuckerberg bestätigte. Farmville-Entwickler Zynga plant ein NFT-Game, der FC Bayern verkauft lizensierte NFT-Spielerkarten und beim Auktionshaus Christie's gehen digitale Gemälde für mehrere Millionen US-Dollar über die Ladentheke. Nun hat auch Mark Zuckerberg große Pläne mit NFT: Meta will NFT in "naher Zukunft" auf Instagram einführen. Das erklärte der CEO im Rahmen der Konferenz SXSW in Texas. NFT in naher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...