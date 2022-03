Ganz entziehen konnte sich das Scale-Segment dem Abwärtssog an den Börsen nicht. So schlimm erwischt wie den DAX hat es die kleinen Werte aber kaum. Einzelne Titel weisen sogar steil nach oben. Die drei Fragen gehen diesmal an Ulf Holländer von MPC Capital. 15. März 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Kursgewinner? Die sind in diesem Jahr rar gesät. Fast allen Branchen setzt der Ukraine-Krieg zu, und die dadurch ausgelöste beziehungsweise verschärfte Energiekrise. Fast allen. Zu den Gewinnern gehört ...

Den vollständigen Artikel lesen ...