+ KMU-Anleihen: Schalke 04 vor Neuemission + INTERVIEW mit Karsten Reetz zur neuen Windpark-Anleihe der reconcept Gruppe + KRYPTO: artec technologies AG begibt Krypto-Wandelanleihe + KOLUMNE: Die neue finanz-politische Weltordnung + IM FOKUS: paragon, Ekosem-Agrar, JDC, NZWL & ACTAQUA + Emittenten-News +

Wie üblich steigt die Transaktionstätigkeit im März eines Jahres am Kapitalmarkt wieder deutlich an - eine Konstante, die in einem Jahr mit einer außergewöhnlichen geopolitischen Situation und einem entsprechend geprägtem volatilen Marktumfeld keinesfalls selbstverständlich ist. Aber dennoch gibt es auch in diesem Frühjahr wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...