Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurde 2021 in Deutschland der Bau von 380.914 Wohnungen genehmigt. Gegenüber 20202 ist dies ein Anstieg von 3,3%. Mehr Baugenehmigungen gab es zuletzt 1999. Die Zahl neu genehmigter Wohnungen in Zweifamilienhäusern ist um gut ein Viertel gestiegen. Im Jahr 2021 wurde hierzulande der Bau von 380.914 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 3,3 % oder 12 325 mehr Baugenehmigungen als im Jahr 2020. In den Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...