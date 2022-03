Der Ölpreis und die Shell-Aktie (WKN: A3C99G) korrelieren bis zu einem gewissen Grad. Aber die Notierungen von Brent und WTI machen derzeit weiterhin, was sie wollen. Im Moment notieren die beiden bekannten Sorten unterhalb der Marke von 100 US-Dollar je Fass. Damit ist zumindest die Phase des starken Anstiegs kurzfristig an einem Endpunkt angelangt. Aber was heißt das für die Shell-Aktie, hat sich die fundamentale Ausgangslage damit verändert? Nein, weder im Positiven noch im Negativen. Riskieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...